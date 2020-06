Labrador y Macarena Milán, pareja de Rafa Mora, confirmados para 'La casa fuerte' Ecoteuve.es 14:10 - 7/06/2020 0 Comentarios

Continúan desvelándose los participantes del nuevo programa de Telecinco

Viva la vida confirmó ayer sábado al noveno concursante de La casa fuerte, José Labrador (Gandía Shore). El goteo de nombres continuó por la noche, en el Deluxe, donde desvelaron a la décima, Macarena Millán, un nombre desconocido y cuya baza es ser la novia del colaborador Rafa Mora.

El ex Gandía Shore (MTV) entró por videollamada en el programa de Emma García para confirmar el rumor de su entrada en el nuevo reality de Mediaset, y aseguró que se metería "desnudo" (metafóricamente).

El colaborador de programas como GH aseguró que entra sin ataduras ni relaciones de ningún tipo, libre, "a darlo todo": "Voy sin novia, sin pareja, no me espera nadie en casa, y voy a darlo todo", afirmó rotundamente Labrador a Viva la vida.

Millán, desconocida para el público

Por la noche, ya en Sábado Deluxe, se conoció a la décima concursante, no muy conocida: Macarena Millán, novia de Rafa Mora y muy interesada en el deporte.

"Tengo mucha confianza en ella, y creo que va a hacer un concurso espectacular", aseguraba Mora, que aseguraba que iba a aportar "naturalidad" y "frescura" al programa que presentarán Vázquez y Ónega.

No quiere que se relacione con las Ruiz

Eso sí, el valenciano dejó claro que no quiere que haga "muy buenas migas con María Jesús Ruiz y su madre, porque no me caen bien", puntualizó.