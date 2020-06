Juan Muñoz (ex Cruz y Raya) carga contra Fernando Simón: "Muñeco de José Luis Moreno" Ecoteuve.es 7/06/2020 - 11:06 0 Comentarios

El humorista ha tenido que borrar el vídeo ante la avalancha de críticas

El cómico Juan Muñoz, famoso por ser uno de los miembros del dúo Cruz y Raya, junto a José Mota, se ha viralizado -y ha sido criticado- por un vídeo que ha difundido en Twitter, donde arremete contra el doctor Fernando Simón y quienes "gobiernan" durante la pandemia del coronavirus.

"Le manejan como a un muñeco", "muñeco de José Luis Moreno", "este señor sabrá mucho, pero...". Éstas son algunas de las declaraciones del humorista Juan Muñoz que vertió en su crítica a Fernando Simón a través de las redes sociales.

El vídeo, que dura 47 segundos, ya ha sido borrado por el propio humorista, ante la avalancha de críticas de los usuarios de Twitter.

Aunque el cómico ha dejado en su cuenta otro, mucho más amable, en el que también critica de forma más velada a Simón.

Compara a Simón con un muñeco manejado

Esto es lo que decía el vídeo retirado de la plataforma:

"Queridos amigos, quería decir que ¿Qué me parece a mí una p*** mierda? Pues me parece una p*** mi**** todo lo que está pasando. O sea, quiero decir, somos personas, somos seres humanos, nos tratan como si fuéramos mindundis, como si fuéramos nadie, don nadies. O sea, estamos ahora mismo gobernados por una panda de personas que, bueno, los hay que lo hacen muy bien, pero otros, son becarios que están ahora como... Eh, en fin, bueno. Yo no entiendo nada, quiero decir. Luego está el doctor Simón, este señor, que seguramente sabrá mucho de lo suyo, pero le manejan como el muñeco de José Luis Moreno. Pues yo cojo el muñeco y digo, toma Moreno. Pues a Simón le dicen, di (imitando al doctor Simón) 'pues viene la desescalada'. ¿Qué está pasando, coñ*? ".

Borrado de vídeo por presión

El televisivo se ha defendido diciendo que en su "página de Twitter" se dedica "a hacer reír y a hacer felices a las personas".

"Como hay democracia, y eso significa que cada uno puede hacer lo que le dé la gana, a mí me gusta hacer reír, y entretener a las personas", escribió Muñoz, que ha criticado a los "trolls" y "gentuza" que se "dedica a opinar" sobre su vida. "Por favor, dejad de ser troles (sic) y de ser tan insultantes y tan... Es que yo creo que la educación está por encima de todo. Por favor, dejadme tranquilo", sentenciaba en sus redes.

