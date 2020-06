De Lolita Flores a Patricia Conde: el mundo del espectáculo se despide de Jordi Mestre Ecoteuve.es 10:14 - 7/06/2020 0 Comentarios

Reconocidas personalidades de la televisión y la actuación dan el último adiós al televisivo

Las redes sociales se han llenado de recuerdos y muestras de cariño a los familiares de Jordi Mestre, actor en series como Centro Médico, Cuéntame y ex reportero de Sé lo que hicisteis.

Lolita ha querido despedirse este sábado del actor Jordi Mestre, que falleció en la madrugada de este sábado a los 38 años tras un accidente de moto en pleno centro de Madrid, según comunicaba la Unión de Actores en Twitter.

La actriz y cantante coincidió con el catalán en Centro Médico, y ha publicado un emotivo post en Instagram en recuerdo de su ex compañero.

Ha adjuntado dos imágenes, en las que aparece con el actor y un más amigos.

Lolita y Mestre actuaron juntos

"Te conocí, trabajamos juntos, nos reímos y lloramos algún día. Jordi, un placer compartir contigo. Eras un niño chico al que había que querer", escribió en el texto que acompañaba a las fotos.

"Nuestro amigo común, @pedritisimo, se hizo tu hermano. Y él te querrá, estés donde estés. Yo te echaré de menos, a ti y a tus locuras tu risa y tus ganas de reírte siempre, un beso grande a tu familia. Sigue haciendo reír a donde vayas. DEP doctor Dacaret, Yacaret, como te decía yo, la enfermera Manuela", finaliza la cantante.

Patricia Conde

La presentadora de Dar cera, pulir 0, que conducía Sé lo que hicisteis junto a Ángel Martín, ha recordado también en un post de Instagram cómo le conoció en dicho espacio de La Sexta.

"Hace unos años, por la redacción de Sé lo que hicisteis se oía 'ya tenemos reportero'. Tenías que ser tú, Jordi, tu carisma, tu generosidad, tus ganas, tu talento. Listo, guapo, divertido. Buena persona", ha escrito la televisiva en la red social.

Conde afirmó que con la trágica noticia lleva "todo el día en shock".

"He mirado nuestra última conversación de WhatsApp. He vuelto a ver el videoclip que me enviaste. El de Elegí Madrid. También cantabas bien. Todavía no me lo creo. Amigo, esta noticia me ha golpeado fuerte. Es un di?a tremendamente triste. Te echaremos mucho de menos, descansa en paz", ha concluido la cómica.

Miki Nadal

El colaborador que mejor imitaba del programa también se despedía de Mestre por redes: "Se nos ha ido un compañero de Sé lo que hicisteis en un accidente de moto. Jordi Mestre fue el único reportero que hubo en el programa, y os puedo asegurar que era un tío muy divertido, muy trabajador, muy querido, y con muchas ganas de comerse el mundo. Una auténtica pena. Descansa en paz, compañero".

Collado y Pedroche

Berta Collado, también colaboradora del recordado programa de zapping, reaccionaba en Twitter así: "No puede ser. No es verdad", ha escrito. "Compañero, amigo. Vuela alto, como siempre lo haces, lo hiciste. Esa manera tuya de entender la vida como algo efímero, con una sonrisa, exprimiendo cada momento. Sintiendo y disfrutando de una forma tan consciente. Te echaré mucho de menos. Te quiero". Cristina Pedroche ha respondido al mensaje de Collado con un emoticono de una cara triste.

Además, ha compartido una foto junto Mestre en una terraza: "Hola, Jordi. Léete de una vez ya el guion y pidamos otra cerveza. ¿Bailamos luego?"

???? — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) June 6, 2020

Hola Jordi:



Léete de una vez ya el guion y pidamos otra cerveza.

¿Bailamos luego? ???? pic.twitter.com/Jn4iLonzNM — Berta Collado (@colladoberta) June 6, 2020

Dani Mateo

Dani Mateo también escribía sorprendido por la repentina despedida: "Un abrazo enorme a su familia y amigos. Se va un tipo excepcional. Gracias por habernos dejado disfrutar de ti, compañero. Aún no me lo creo", ha expresado en Twitter.