Patiño, reina del meme: paliza al pulpo, 'Pasión de Gavilanes' y pasta al aroma de sobaco

"¡Se está ensañando!", gritaban en plató al ver cómo la presentadora de 'Socialité' daba con el mazo al cefalópodo

La última cena tuvo como chefs a examen en esta ocasión al dúo formado por María Patiño y Chelo García Cortés, que tuvieron que preparar pasta de primero y pulpo a feira de segundo. Por supuesto, una semana más, Patiño fue la protagonista. Si en las demás ocasiones se había dado sustos, esta vez ha sido ella la que ha hecho temblar al resto con sus dotes en el pressing catch contra el pulpo.

Un momento que ha hecho llorar de risa a los telespectadores, que así lo manifestaron en redes. Pero no fue el único momentazo de la periodista: también tuvo problemillas con su escote y su pasta fresca amasada por sus axilas.

María Patiño y Chelo García Cortés tenían que preparar, por encargo de Begoña Rodrigo y Sergi Arola, pasta fresca de primero; el típico plato gallego de pulpo a feira, de segundo y torrijas con helado, de postre.

A base de golpes

La presentadora de Socialité era la encargada de cocinar el pulpo a la gallega y, antes de ponerlo en el agua, el chef Sergi Arola le dijo que había que golpearlo para lograr la textura adecuada. Además, la colaboradora, antes de acudir a plató y mientras consiguió los ingredientes, también había consultado a su hermano cómo preparar ese tradicional plato.

Pues bien, María se lo tomó muy en serio. Primero, sujetando ella misma el pulpo y luego sobre la tabla, la periodista trató al ingrediente como si fuera un saco de boxeo (o algún colaborador al que le tenga manía) y se despachó con él, metiéndole una auténtica paliza.

Maria Patiño haciendose el programa ella solita

HISTORIA DE ESPAÑA #LaUltimaCena3 pic.twitter.com/XhbLaNOoSc — Pelotazo (@Pelotazo5) June 5, 2020

Maria Patiño son las relaciones toxicas y el pulpo soy yo???? #LaUltimaCena3 pic.twitter.com/C2cIsaqbG3 — Mario Santiago (@mmaaariioo) June 5, 2020

"¡Se está ensañando!", decía riendo, Rafa Mora, desde el plató, al ver la exagerada reacción de su compañera.

Además, Patiño también se quemó el escote al cambiar el pulpo del agua caliente al agua fría.

Pero ahí no acabó la surrealista preparación de la receta, ni mucho menos. Aún quedaba el espectáculo musical -con permiso de la apertura de Jorge Javier versionando a ABBA- y la pasta fresca a la axila de Patiño.

Patiño da la nota y canta

Así, mientras Chelo era eclipsada por su actitud, Patiño se arrancó a cantar La llorona a Lydia Lozano; el Cumpleaños Feliz al invitado sorpresa, Kiko Jiménez; y ¿Quién es ese hombre?, de Pasión de Gavilanes, a Kiko Matamoros, mientras ejercía de camarera.

María Patiño sirve un plato al ritmo de "Pasión de Gavilanes"



Estoy living con este programa JJAJAJ #LaUltimaCena3 pic.twitter.com/sPeWYyKpty — GOSSIP Boy ?????????? (@JuanjoElCotilla) June 5, 2020

Pero no fue lo más anecdótico: al igual que su pelea con el pulpo, Patiño tampoco se llevó muy bien con la máquina de hacer pasta fresca, y así se lo hizo notar hasta el propio Jorge Javier, que veía cómo la presentadora pegaba su axila contra la masa de pasta fresca que estaba haciendo en la máquina de hostelería.

Jorge Javier: "Es una guarrada"

"No me gustaría que la pasta supiera a sobaco, pero es que, María, estás apoyando el sobaco encima de la pasta. María, que no, que eso es una guarrada", le gritaba Jorge a María mientras esta apoyaba la axila sobre la materia prima del primer plato, pasta fresca.