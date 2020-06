La declaración de amor de Omar Montes a Cristina Pedroche en 'Zapeando' Ecoteuve.es 5/06/2020 - 19:48 0 Comentarios

El cantante, al que vimos en la final de 'Supervivientes', salta a La Sexta con 'Zapeando'

Omar Montes se está recorriendo todas las televisiones. Tras salir en los deportes de Antena 3 o hasta en El intermedio, el ganador de Supervivientes 2019 ha sido el invitado de Zapeando este viernes para promocionar su carrera musical.

Dani Mateo empezaba bromeando con el artista tras su aparición en la final de Supervivientes en la que no pudo tener contacto con los concursantes, aunque luego se vio que incumplió el protocolo de seguridad tras una tremenda pillada.

"Te llevan a muchos sitios de riesgo... No te puedo decir donde te he visto porque es de una cadena amiga, pero claro te tienen apartado de todo porque estás pero no estás", le ha dicho el presentador a lo que Omar ha dicho que se levantó "un poco caliente y les dije que no estaba bien". "Y me dijeron que tenía el preciosavirus porque estaba precioso", ha asegurado con guasa.

Tras reconocer ser espectador de Zapeando, el rey del autotune de Pan Bendito ha querido mandar un mensaje a Cristina Pedroche, que se declaró fan de Omar. "Ayer se quedó medio llorando cuando se enteró que venías", le ha dicho Mateo.

"¡No me digas eso que me voy de la vida ahora mismo!", se ha lamentado Montes para después centrar su mirada en la cámara y decir: "Cristina un beso. Te queremos todos, pero yo más". "A tu novio también, un saludo", ha rematado muy gracioso.