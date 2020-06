Una señora se convierte en viral por la surrealista situación que vive en un directo de La Sexta Ecoteuve.es 5/06/2020 - 12:46 0 Comentarios

La nueva normalidad nos está dejando momentazos de la gente en televisión

La nueva normalidad está provocando largas colas en las tiendas y supermercados. Algunas de las situaciones vividas son muy graciosas y están siendo captadas por los reporteros. Como ésta tan surrealista que ha grabado La Sexta Noticias.

Por el aforo y las medidas de seguridad adaptadas por los distintos comercios contra la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, las colas interminables y kilométricas están siendo un protagonista más en los distintos informativos y magacines de las cadenas de televisión.

En el caso de La Sexta Noticias, ha sido una señora la protagonista de la divertida y surrealista anécdota: se acerca a coger número y adquiere el 43 de la reportera. La cola va por el cuatro, pero ella tiene prisa. "¿Pero cómo me has dado a mí el 43? Esto, para usted", le dice la mujer a la periodista de La Sexta.

Se va enfadada y triunfa en las redes

"¿Pero que me toca de qué? Si no hay nadie", decía la señora, que no se había dado cuenta de que la gente estaba fuera esperando por turnos.

"Mire señora, toda esta gente que ve por ahí, es de Pontejos", le aclaró otra mujer.

"Pues me voy", aseguró la mujer, abandonando el lugar.

Un usuario ha compartido el momento en Youtube y la señora ha triunfado provocando las risas de los telespectadores.