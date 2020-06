Jesús Molinero, padre de Adara y defensor de Hugo, anuncia que él también deja los realities y las redes Ecoteuve.es 5/06/2020 - 10:57 0 Comentarios

Después de que su exyerno, Hugo Sierra, comunicara que se marchaba de la televisión, Jesús hizo lo mismo en su Twitter

Hugo Sierra se ha quedado como finalista en esta edición de Supervivientes, en la que se ha alzado con la victoria el guardia civil Jorge Pérez. Pero si algo sí que se ha llevado Hugo, eso ha sido el apoyo incondicional de su exsuegro, Jesús Molinero, padre de Adara, durante todo el concurso de supervivencia y aventura.

Y es que, aunque pueda sonar paradójico, Jesús Molinero, padre de Adara y exmarido de Elena Rodríguez (también finalista de este Supervivientes), se convirtió en el escudero más fiel del uruguayo, defendiéndolo a capa y espada de las acusaciones de distintos defensores y tertulianos en los distintos platós de televisión, y, sobre todo, en redes sociales.

Ya al inicio de la gala, Molinero dejó bien clara su opinión a través de un tuit.

Y es que para Jesús Molinero, Hugo Sierra fue, sin duda, "el protagonista desde el minuto 1", un "superviviente como nadie", y además, opinaba que Jorge Pérez no debía ganar la edición 2020 por su "tipo de perfil", en un claro ataque al guardia civil que ha ganado esta edición del concurso.

Nunca entendería que @HugoGHRV saliera hoy, ha sido protagónista desde el minuto 1, momento tras momento.Superviviente como el mejor y aunque reconozco que Jorge es muy buena persona no creo que debiera ganar este tipo de perfil, lo siento. Hugo tiene que ganar, Joder!!! — Walter White ????????????JESUS MOLINERO (@Discovery4k) June 4, 2020

Pero minutos más tarde, la audiencia veía cómo Jorge Pérez se imponía a Hugo Sierra en el televoto de la audiencia soberana, quedando Hugo eliminado definitivamente de Supervivientes, algo que, visto lo visto, le dolió mucho y le hizo tomar una decisión muy drástica, como también la tomó el padre de Adara.

El desplante de Hugo por perder

Sierra no se tomó la derrota bien, y aprovechó el momento para comunicar que se retiraba de ponerse ante las cámaras, tras notar que los realities no son para él. Ante tales declaraciones y el desplante, Jorge Javier Vázquez, contundente, aseguró que el uruguayo sufría lo que se conoce como un "un mal perder". El padre de Adara Molinero también opinó sobre esto, en sus redes sociales, en las que es muy activo:

Pero porque Jorge no puede respetar su opinión? Si Hugo cree que no vale para los realitys pues no vale. No todo en la vida es vivir de la televisión desesperadamente. Solo veo a alguien totalmente abatido, hundido y decepcionado con todo lo que ha vivido.Leña del árbol caído. — Walter White ????????????JESUS MOLINERO (@Discovery4k) June 4, 2020

El bombazo y abandono de Jesús

Al finalizar la gala final, Jesús Molinero decidió hacer como Hugo Sierra, y comunicó que abandonaba los realities y las redes sociales con este mensaje: "Me ocurre más o menos lo mismo. Se acabó mi labor por aquí. Tampoco pinto nada y dos realities me han agotado, el siguiente me lo salto. Se acabaron mis declaraciones por aquí, y deseo a todo el mundo que me seguía, lo mejor. Un abrazo grande a todos", escribía Molinero como despedida: