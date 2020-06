El feo detalle de Hugo Sierra: se niega a arropar al ganador de 'Supervivientes' Ecoteuve.es 5/06/2020 - 2:03 0 Comentarios

El concursante, que quedó cuarto, no salió en el momento del anuncio final

Jorge Pérez ganó Supervivientes 2020 y Hugo fue el gran perdedor de la noche. Cayó en la nominación que le enfrentaba contra el guardia civil y, como consecuencia, se tuvo que conformar con un cuarto puesto, el que más cuesta digerir.

Y así se vio en cuanto se anunció su expulsión. "Tener la boca grande a veces hay gente que no lo entiende", comentó, muy dolido. Acto seguido, Hugo anunció una sorprendente decisión.

"He estado reflexionando estos días y esto de los realities no es para mí. Este será el último reality que voy a hacer. Me dedicaré con la misma pasión a mi nuevo trabajo. Le digo gracias a la producción, a mi legión que les veré en mi directo y nada, a todos gracias y hasta aquí llegó mi historia televisiva porque no tengo el temple para esta historia", espetó Hugo Sierra.

Jorge Javier tuvo algunas palabras para Hugo. "Me creería tu discurso si te lo creyeras tú. Te vas como gran perdedor de esta edición y no lo vas a asumir porque si algo ha quedado claro es que no sabes perder. A mí me encantaría tener un padre que me enseñara que en la vida también hay que saber perder. Porque es lo que hace uno normalmente, perder", dijo el presentador, que le acusó de tener una "pataleta". "Ahora que ya no estás en el concurso puedo decírtelo. Eres un coñazo, pero eres mi coñazo", dijo entre risas.

Hugo se niega a participar en el momento del anuncio del ganador

Pero lo más feo fue lo que ocurrió al final de la noche. Los exconcursantes acompañaron a Ana María Aldón y Jorge Pérez en el momento de anunciarse el ganador. Estuvieron Rocío, Elena y Barranco, pero Hugo decidió no volver a salir. "Ha declinado", dijo Lara. "Está España ahora como para largarse a otro sitio de fiesta", bromeó Jorge Javier. "¿Le habéis dicho que está todo cerrado?"

Hugo Sierra se niega a entrar al ritual del ganador, Jorge Javier tenía razón con lo que le ha dicho de que esta noche ha sido el gran perdedor #SVFinal2 — Andy Villalba ? (@andyvillalba_) June 4, 2020

JJAJAJAJAJAJAJAJAJA QUE HUGO NO HA QUERIDO ESTAR PRESENTE EN EL MOMENTO DE PROCLAMAR AL GANADOR



Pero se puede ser más ridiculo, más reventado y más inmaduro con 50 añazos que tiene??????? #SVFinal2 — Señor de Malyshkina (@Rajetx) June 4, 2020