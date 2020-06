El día que despidieron a Tamara Gorro de 'Enemigos íntimos': "Me cargaba las entrevistas" Ecoteuve.es 4/06/2020 - 19:26 0 Comentarios

La influencer cuenta cuánto cobraba y habla también de María Teresa Campos

Tamara Gorro se dio a conocer en televisión hace 13 años gracias a Mujeres y Hombres y Viceversa. Después, fue saltando de programa en programa como colaboradora hasta desaparecer de la pequeña pantalla cuando se trasladó a vivir a Rusia con su familia.

Precisamente, Tamara ha respondido a las preguntas de sus seguidores en su canal de YouTube, El gorro de Tamara, sobre sus trabajos en televisión, así como lo que ganaba en aquella época.

"Antes se cobraba muchísimo, a lo mejor incluso 800 euros al día. Ahora igual cobras 200 pero bueno, sigo pensando que es una santa pasada", admite llegando a reconocer que tiene "ganas" de volver. "Yo tuve la cabeza bastante amueblada y de ahí pude ir formando mis empresas, comprándome una casa, un coche y construyendo mi vida".

Así despidieron a Tamara Gorro de 'Enemigos íntimos'

Tamara Gorro también habla sobre el día que la despidieron de Enemigos íntimos: "No tenía experiencia, no sabía hacer televisión, soltaba todo por mi boca, se sentaba un invitado y la cagaba. Estábamos en directo y Makoke siempre se reía conmigo porque me hacía un lío, me ponía de los nervios".

"Un día me trabé y dije: 'que me estás agobiando'. Cuando acabó el programa la directora me dijo 'hasta siempre'. Llevaba unas cuantas atrás porque me cargaba las entrevistas y le planto cara a mi jefa pues ", recuerda.

Por último, tiene palabras de agradecimiento a María Teresa Campos, su jefa en Qué tiempo tan feliz: "Me enseñó muchísimo, siempre lo he dicho. Al principio del programa me ponía a su lado y era una inexperta, ella me regañaba con un fin de enseñarme, yo estaba aprendiendo".