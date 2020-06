El motivo por el que Ivana Icardi no estará presente en la final de 'Supervivientes' Ecoteuve.es 4/06/2020 - 19:02 0 Comentarios

La argentina cumple los 15 días de cuarentena obligatoria tras regresar de Honduras

Ivana Icardi entró a Supervivientes siendo una completa desconocida para el público español. Pero, poco a poco, gracias a su esfuerzo y tesón en Honduras, ha hecho que se convirtiera en una de las favoritas por el público al ser varias veces líder. Aun así, se quedó a las puertas de la gran final.

La argentina no solo ha demostrado ser una superviviente nata, sino que también ha sido una de las protagonistas en la parte más de reality gracias, en parte, a su relación con Hugo Sierra, y por sus broncas con José Antonio Avilés, Elena Rodríguez o Fani.

Sin embargo, Ivana no estará presente en el plató de Telecinco este jueves y, por tanto, no podrá recibir a sus compañeros finalistas. El motivo no es otro que el protocolo que está llevando a cabo la organización de Supervivientes por la COVID-19, tanto con los concursantes como el equipo técnico que acaba de volver a España y que tienen estar confinandos durante 15 días.

"Para la gente que me está preguntando si voy a estar en la final... No, no voy a estar, tengo que cumplir la cuarentena hasta el sábado. Pero no pasa nada, voy a estar pendiente de todo", ha confesado Ivana en uno de sus Stories de Instagram.