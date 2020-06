Vox llama "pijoprogre" a Cepeda ('OT 2017') tras sus críticas a Santiago Abascal: "Iros a cagar" Ecoteuve.es 4/06/2020 - 17:45 0 Comentarios

El partido de extrema derecha responde al concursante del talent de TVE

Vox ha logrado una vez más acaparar la atención de las redes sociales al posicionarse firmemente en favor de Donald Trump ante las protestas contra el racismo que se han desatado en Estados Unidos tras el asesinato de Goerge Floyd. El afroamericano murió asfixiado después de que el policía Derek Chauvin presionara con su rodilla el cuello del hombre durante casi nueve minutos.

"Nuestro apoyo a Trump y a los estadounidenses que están viendo cómo es atacada su Nación por terroristas callejeros amparados por millonarios progres", ha escrito el partido de extrema derecha en su cuenta oficial de Twitter antes de recibir una oleada de repulsa por parte de rostros reconocidos por el público. Entre ellos Famous, ganador de OT 2020, que no ha dudado en mostrar su rechazo a la formación: "Que asco me dais... No se puede ser más gilipollas en esta puta vida tío", criticó el cantante.

El sevillano de origen nigeriano no fue el único triunfito en enfrentarse a Vox. Cepeda, que durante los últimos tiempos se ha convertido en el principal azote del partido de ultraderecha, ha cargado contra Santiago Abascal después de que este difundiera un bulo que aseguraba que la renta mínima vital iba a "fomentar la invasión" de inmigrantes en España.

Que asco me dais... No se puede ser mas gilipollas en esta puta vida tio???????????? #SpainDoesNotSupportTrump https://t.co/BIjWVuQRcG — Famous (@FamousOberogo) June 2, 2020

Vox llama a Cepeda (OT 2017) "pijoprogre"

"La pueden cobrar todas las personas que lleven un año residiendo en España. Deja de puto engañar al pueblo español con tu racismo encubierto. La gente que viene en patera no quiere invadir, pedazo de ignorante, quiere vivir", criticó el gallego. "Os paso un simulador para ver si podéis percibir dicha ayuda, ya me diréis si un inmigrante recién salido de una patera la puede obtener. Fomentar el odio hacia personas desfavorecidas debería ser ilegal en este país", argumentó el cantante.

En las últimas horas, Vox ha respondido a las críticas de Cepeda a través de un nuevo polémico mensaje en sus redes: "Solo los pijoprogres como tú piensan que los españoles podemos pagar una renta mínima a todos los africanos que vienen a España. La gente que viene en patera son víctimas de vuestras mentiras y de vuestro falaz discurso multicultural". "Vuestro pensamiento fascista me da un miedo que me transporta casi a 1944. Iros a cagar", zanjó visiblemente enfadado el artista.