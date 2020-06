Discovery Channel se vuelca con el Día de los Océanos: tres estrenos para concienciar Ecoteuve.es 4/06/2020 - 17:28 0 Comentarios

La cadena emite varios especiales en el prime time del lunes 8 de junio

La Tierra es comúnmente conocida como 'el Planeta Azul' debido al alto porcentaje que representa el agua en nuestro planeta. Sin embargo, desde hace ya varios años, algunos mares y océanos se han convertido en gigantescos vertederos como consecuencia de las cantidades ingentes de plástico que se acumulan en los fondos marinos, provocando un grave problema medioambiental que afecta a ecosistemas costeros y oceánicos en todo el globo terráqueo.

Para poner el foco sobre esta gran amenaza y las iniciativas que existen para combatirla, el 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, una conmemoración a la que Discovery Channel quiere sumarse con una programación especial que incluye el estreno de varios especiales documentales que invitan a la audiencia a 'mojarse' por la supervivencia de la vida en nuestras costas, mares y océanos.

Discovery Channel estrenará ese día a partir de las 21.00, tres nuevas producciones documentales que ponen el foco sobre la contaminación de las costas, mares y océanos del planeta, cómo esta afecta a la vida marina y qué acciones se están llevado a cabo para combatir esta gran amenaza. Tres títulos en los que reconocidos expertos en biología marina, activistas ambientales y personalidades comprometidas con la lucha por salvar el planeta como el cofundador de Greenpeace, Paul Watson, acompañarán a los espectadores en un apasionante viaje por el mundo submarino para conocer a fondo los problemas a los que nos enfrentamos.

'Deep Ocean': a partir de las 21.00

Las dos entregas que componen este programa serán las encargadas de iniciar la programación especial del Día Mundial de los Océanos. En ellas los espectadores se trasladarán al océano más extenso de nuestro planeta, el océano Pacífico, y concretamente a la isla de Nueva Guinea en donde un acantilado subacuático desciende a más de 1.000 metros. Junto a un equipo de expertos entre los que se encuentra la eminencia en el mundo de la biología marina, Mark Erdmann, viajarán a las desconocidas profundidades de este mar tropical. Durante esta inmersión, el equipo descubrirá en las profundidades más oscuras de las cuevas del acantilado un enorme y desconocido pez exótico. Gracias a que el submarino en el que realizan esta expedición está equipado con una cámara 4K de última generación, podrán obtener espectaculares imágenes de este fondo marino nunca visto por humanos.

En la segunda entrega la Gran Barrera de Coral acaparará todas las miradas. Este es el arrecife de coral más grande del mundo que cubre una dimensión de más de 2.000 kilómetros frente a la costa noreste de Australia. En esta zona se pueden observar cada verano numerosos espectáculos en torno al nacimiento de especies, y por ello los espectadores disfrutarán durante una hora de peces que nadan a velocidad del rayo hacia la superficie del agua para desovar o de decenas de miles de tortugas marinas que simultáneamente llegan a la costa con el cielo inundado de estrellas para depositar los huevos. Esta entrega dejará bellísimas imágenes de lo que ofrece la naturaleza entorno a las más de 100 variedades de coral que viven en esta zona del planeta.

'Piratas ecológicos: la historia del capitán Watson': a las 23.00

"La vida comenzó en el océano, porque es el sustento del planeta y por eso dije que todo lo que haga en mi vida será para eso, para proteger el océano". Con esta afirmación comienza esta película documental protagonizada por el cofundador de Greenpeace y fundador de Sea Shepherd, Paul Watson. Este canadiense lleva toda su vida surcando los mares por todo el mundo para proteger nuestros océanos y los animales que viven en ellos porque como afirma Watson "siento que es nuestra obligación moral evitar que los criminales destruyan y saqueen lo que este planeta tiene para todos nosotros. Si el océano muere, morimos todos".

Durante 90 minutos los espectadores podrán conocer la vida de este ambientalista y la dura lucha a la que lleva años haciendo frente desde sus inicios en la famosa ONG, Greenpeace, para proteger la fauna que vive en los fondos marinos de nuestro planeta. Y es que el capitán Watson y su tripulación se han enfrentado a numerosas situaciones en alta mar como tratar de detener a cazadores de focas en aguas canadienses, así como luchar contra buscadores de tiburones en América Central.

En Piratas ecológicos: La historia del capitán Watson se intercalarán partes de una entrevista realizada a Paul Watson, con imágenes de archivo de las misiones realizadas por la organización Sea Sepherd, con el fin de mostrar a la audiencia de una manera detallada toda su trayectoria. Además, los espectadores podrán disfrutar de espectaculares imágenes que muestran la belleza de la naturaleza submarina. Toda esta cinta se desarrolla bajo la supervisión y profunda mirada de la productora y directora de cine, Lesley Chilcott, que tratará de reflejar en esta película documental el retrato fascinante de un hombre dispuesto a arriesgar su propia vida con el fin de proteger los océanos y la vida marina que hay en su interior.

'The Story of Plastic': a partir de las 00.50

Después de conocer la historia en detalle de uno de los mayores defensores de nuestro planeta y nuestra naturaleza, llegará 'The Story of Plastic'. Este documental que recorrerá tres continentes enseñará la catástrofe medioambiental que vive el planeta mostrando las inmensas montañas de basura que ocupan los campos, ríos y mares obstruidos con numerosos desechos y cielos completamente ahogados por las venenosas emisiones generadas como consecuencia de la producción y el procesamiento de plásticos.

A lo largo de una hora y media este especial contará con entrevistas a expertos y activistas como Tiza Mafira, la directora adjunta de la Iniciativa de Política Climática o Von Hernández, miembro del movimiento global Break Free From Plastic (BFFP), quienes se encuentran batallando en primera línea. Todos ellos revelarán las desastrosas consecuencias de la inundación de ecosistemas que se encuentran asfixiados por el alto consumo de plástico, además de hacer referencia al movimiento global surgido para luchar contra esta situación. Junto a una gran animación, material de archivo a partir de la década de 1930 y gracias a los relatos en primera persona de personalidades que viven de cerca esta situación, el documental expondrá un problema complejo que afecta cada vez más al bienestar del planeta y de sus habitantes.

El mensaje sobre el plástico ha sido controlado durante décadas por los productores de este material, quienes se han centrado únicamente en los residuos del mismo, pero 'The story of plastic' expondrá el daño ambiental y los abusos contra los derechos humanos que se producen durante el ciclo de vida del plástico y no solamente cuando se elimina. Además, este especial revelará cómo la industria del plástico culpa simultáneamente a los consumidores derrochadores por la contaminación plástica, mientras invierte más que nunca en generar productos plásticos de un solo uso.