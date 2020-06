Carmen Porter, devastada tras la muerte de su perro Merlín: "Estaba bastante chunga, se pasa muy mal" Ecoteuve.es 4/06/2020 - 12:31 0 Comentarios

Carmen Porter está destrozada. La presentadora ha reaparecido este jueves en su canal de YouTube después de tres semanas de ausencia por la muerte de su perro Merlín, todo un varapalo para toda la familia. Sin embargo, ha roto su silencio para agradecer todas las muestras de cariño.

"Me daba un poco de pudor después de que Merlín falleciera. Primero porque no tenía ninguna gana y, segundo, porque la gente ya lo está pasando suficientemente mal perdiendo a familiares y amigos como para yo hacer un vídeo en una situación bastante chunga porque se pasa muy mal", dice.

"Quien tenga animales en su casa sabe que es uno más de la familia y la verdad que yo no lo llevo nada bien", prosigue la periodista aguantándose las lágrimas. "Tampoco lo llevaba bien Alma, ni Iker, ni nadie de la familia lo está llevando bien. Es complicado decirle a una niña de ocho años [se emociona] que se ha criado con él... pues que no va a estar".

Carmen Porter: "Agradeceros las muestras de cariño"

Pero también hay buenas noticias. Porter cuenta que Tao, el otro perrito que se "puso malito del corazón" durante la cuarentena, se está recuperando: "Las pastillas que le están dando la verdad es que le están sentando muy bien". Además, el bulto que le extirparon de la boca "vieron que era, gracias a Dios, benigno".

Por último, la copresentadora de Cuarto Milenio ha agradecido "las muestras de cariño" que ha recibido de toda la legión de seguidores y concluye diciendo que "no es momento de tener un nuevo compañero de vida, lo primero porque a mí no me apetece ahora mismo, y Tao no puede recibir en este momento ningún susto".

