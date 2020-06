Maialen ('OT 2020'): "Flipé con lo de Estrella Morente; mantengo mi opinión sobre la tauromaquia" Adrián Ruiz 4/06/2020 - 12:05 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la concursante eliminada a las puertas de la final

"Si me hubiera sentido manejada por el programa, me hubiera ido"

"Ahora toca hablar sólo de música, todo lo demás me importa una mierda"

Operación Triunfo 2020 celebró este miércoles su semifinal en TVE en una gala que no dejó indiferente a nadie. En un giro inesperado de los acontecimientos, el jurado decidió meter a Anaju en la final, dejando a Samantha, Flavio y Maialen en manos del público. Los espectadores, en unas votaciones muy ajustadas, eligieron al murciano como quinto finalista y dejaron a la valenciana y la navarra en una de las posiciones más amargas.

"Da penica por el hecho de que se acaba la aventura, no por llegar o no llegar a la final que yo creo que eso nos da un poco igual. Es una semana más y ellos también van a tener que salir la semana que viene. Estoy muy orgullosa de lo que he hecho", valora Maialen en palabras a ECOTEUVE.ES horas después de abandonar la Academia.

La navarra, que ha experimentado una gran evolución a lo largo de todo el concurso, hace balance de su paso por el talent y se enfrenta a alguna de las polémicas en las que involuntariamente se ha visto envuelta. La más sonada, la que protagonizó Estrella Morente al defender la tauromaquia en su actuación junto a Nia en respuesta a las críticas que había lanzado Maialen: "Cuando salí flipé, pero las personas tenemos opiniones diferentes y yo mantengo la mía".

La de anoche fue una gala bastante dura, con una doble expulsión a las puertas de la final. ¿Cómo lo vivisteis?

Mucha gente os veía a las dos como finalistas. ¿Os veíais ya con un pie dentro o no pensabais en eso?

Siempre hay posibilidades de que pase algo en el universo y llegues. Pero hay que relativizarlo porque es programa, es un juego y ya está.

Las votaciones estuvieron ajustadísimas. ¿Cómo afrontasteis el quedaros tan cerquita?

Ha sido guay porque, me imagino que quizá a la gente que le gusta Sam también le gusto yo o le gusta Flavio y son un equipo como nosotros. Nos gusta que todo el mundo esté contento y se lleven bien. Es muy bonito haber quedado así de igualados.

La edición se vio interrumpida por la crisis del coronavirus. ¿De qué manera os afectó vuestro tiempo fuera de la Academia en esta recta final del concurso?

Tenemos los ovarios bien puestos, porque fácil no ha sido y lo hemos hecho superbien.

Gérard contó hace unas semanas que algún compañero lo había pasado mal en el confinamiento al leer lo que se ha dicho de él en redes sociales. ¿Es vuestro caso?

En el confinamiento lo ha pasado mal toda la población. Esto fue un plus y claro que hemos tenido ansiedad, pero como mi vecina ha podido tenerla. No somos precisamente de las personas que más les ha afectado leer lo que se ha dicho. Yo no me he enterado de nada malo. Yo me he enterado de lo que me ha dado la gana y me va muy bien así.

Al salir por la cuarentena, a pesar de la advertencia de Noemí Galera, todos mirasteis las redes en seguida, ¿por qué?

Al final tienes ganas. Sabes que ha habido gente, en mi caso que estuve nominada, votándome, me parece muy fuerte que alguien me vote en la vida aparte de para delegada, y tienes ganas de decirles que muchas gracias. De estar ahí y comunicarte, que al final nos queremos dedicar a comunicarnos a través de la música y a través de las redes, que también me gustan.

Fuera de la Academia, se habla también de esa parte de reality de OT y de las relaciones entre los concursantes, más allá de vuestra figura como artistas. ¿Os sorprendió que se haya visto tanto de esta parte?

Te sorprende poco porque ya sabes a dónde vas. La suerte es que, a partir de ahora, nosotras elegimos absolutamente todo y toca hablar sólo de música que es lo que hemos venido a hacer. Todo lo demás me importa básicamente una mierda. (Risas).

¿Os ha molestado alguna imagen que el programa haya enseñado en las galas o en el Canal 24 Horas, como aquella famosa nota con Bruno?

Al final es eso, que sabíamos a dónde íbamos y a lo que nos ateníamos. Pues ya está, la suerte es que ahora cogemos las riendas de absolutamente todo y vamos a hacer canciones.

En esa línea, a veces se te han escuchado algunos comentarios que dejaban entrever que sentías que no tenías el control de lo que estabas haciendo. ¿De alguna manera te has sentido incómoda o manejada por el programa?

No, manejada por el programa para nada, porque ya te digo yo que si me siento así, yo me levanto y me voy. (Risas) Creo que ya sabéis lo punki que soy. La cuestión es que tú allí no eliges las cosas porque, obviamente, te dan una canción, te montan una escenografía... Eso tiene su parte buena, que es que tienes a todo un equipo trabajando para ti que en tu puñetera vida vas a tener, y su parte mala, que es que no eliges las cosas. Entonces, si eres un poco quinqui como yo, que me gusta hacer lo que me sale de la punta de la nariz, que me queda lejos de la cara, pues al final llega ese momento de: ¡Quiero hacer lo mío ya! Entonces me ha pasado alguna vez esto, pero hemos estado como reyes allí.

¿Cómo habéis encajado las valoraciones del jurado?

Yo estoy muy contenta y muy agradecida, porque me parece superdifícil que en un plató de televisión se le dé tanta importancia a la verdad, al transmitir, a la emoción, a lo que yo priorizo, y se la han dado mogollón de veces y me lo han dicho. Hostia, es de agradecer.

Estrella Morente incluyó unos versos taurinos en su actuación con Nia. ¿En aquel momento te diste cuenta de que era un alegato contra algo que habías dicho tú en la Academia?

Ni me acordaba de haber hablado sobre la tauromaquia, porque es una idea con la que convivo. No me acordaba y no me creo tan importante como para que alguien, una artista consolidada y todas las cosas que es esta mujer, vaya a un plató de televisión y diga algo que tiene que ver conmigo. ¿Yo de qué? No tengo tanto ego como para creer que alguien va a estar dedicándome una canción. Cuando salí flipé. Punto. Las personas tenemos opiniones diferentes y yo mantengo la mía.

¿Y una vez supiste que iba dirigido a ti? ¿Qué pensaste?

Nos enteramos de lo que iba el verso porque era bastante obvio que iba sobre los toros. ¿Qué voy a sentir si no me gusta la tauromaquía? Dije 'pues vaya', así con palabras finas. ¿Qué voy a decir? Que no me gusta.

¿Estáis contentas con las propuestas discográficas que se os han hecho? ¿En qué punto está el tema ahora mismo?

Voy a trabajar con Alén Ayerdi, que es mi colega. Sigo dejando todo un poco en casa, que es lo que me gusta. Trabajar con gente que sé que está por las canciones y por nada más. Así que estoy muy contenta. Haremos algo guay somos un par de punkis.

¿Vas a seguir siendo 'Chica sobresalto'?

Voy a ser Chica sobresalto hasta que sea Señora Sobresalto.

Tú ya tenías un disco, habías actuado. ¿Cómo vas a aprovechar de cara a tu carrera musical lo que implica haber estado en un programa con audiencia masiva?

Voy a seguir haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo antes, pero con más recursos. Tampoco sabemos todavía si la gente va a venir a los conciertos, si van a comprar discos porque el programa da un boom que se puede deshinchar, se puede no deshinchar. Hay que estar preparada para todo. Voy a seguir haciendo exactamente lo mismo que llevo haciendo desde los 17 años, que es hacer lo que me sale del alma y de ahí abajo. Hacer las cosas con la mejor calidad que puedo en cada momento. Como ahora tendré más recursos, estoy feliz de la vida, porque todas las ideas locas que tengo en la cabeza es más fácil hacerlas con más recursos.

Partías con un estilo definido como Chica Sobresalto, ¿en qué medida te ha ayudado el programa a nivel profesional? ¿Has descubierto algo de ti que no sabías?

Es muy guay porque yo hacía lo que hacía pero no exploraba otros terrenos, no sé por qué. Al haber estado en la Academia me han llevado a hacer cosas que yo por mi misma no habría hecho nunca. Nunca me había imaginado bailando, lo mismo ahora me da por montarme una córeo (risas). Seguiré bailando igual de mal. Cositas que se te van quedando, confianza que coges en ti misma, cantar en ese plató es super difícil y ahora cuando coja mi guitarra y vaya a un sitio más pequeñito, voy a estar más a gusto que a gusto. Todas las experiencias te las llevas para ti y todo sirve para algo.

¿Qué opináis del repertorio que os ha estado dando el programa?

A malas no se hace nada. Estoy muy agradecida, si me hubieran dado solo canciones que canto en mi casa, no habría aprendido nada.

¿Quién crees que va a ganar la edición?

Nia ganó el programa el primer día. Y no porque le haya caído un ángel del cielo, si no porque la tía lleva currando en esto toda su vida. Espero que ese curro lo reciba de vuelta. Que lo va a recibir igualmente. Todo el mundo se lo merece, pero yo destaco a Nia.