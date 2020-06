Samantha ('OT 2020'), tras su ¿injusta? expulsión: "No siento que haya llevado el peso de la edición" Adrián Ruiz 4/06/2020 - 11:53 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la concursante eliminada a las puertas de la final

"Seguro que el jurado muchas veces nos ha dicho cosas que ni pensaban"

"Roberto Leal ya es un amigo, hacemos una pareja televisiva muy divertida"

Operación Triunfo 2020 celebró este miércoles su semifinal en TVE en una gala que no dejó indiferente a nadie. En un giro inesperado de los acontecimientos, el jurado decidió meter a Anaju en la final, dejando a Samantha, Flavio y Maialen en manos del público. Los espectadores, en unas votaciones muy ajustadas, eligieron al murciano como quinto finalista y dejaron a la valenciana y la navarra en una de las posiciones más amargas.

En el caso de Samantha, la sorpresa ha sido mayúscula, ya que muchos fans del programa daban por sentado que la alicantina se colaría en la final por su buen hacer en las actuaciones, por su entrega total en la Academia y por su desparpajo en las galas, siendo la única que le ha seguido el juego a Roberto Leal. ¿Ha sido una injusticia? "Yo no siento que haya llevado el peso de la edición. [..] Estoy muy contenta de haber llegado hasta aquí. Siendo semifinalista me siento ganadora ya", declara Samantha a ECOTEUVE.ES pocas horas después de abandonar el talent musical de TVE.

Samantha hace balance de su paso por el programa y da algunas pistas de sus negociaciones con Universal para iniciar su primer trabajo discográfico: "A mí me gusta mucho el estilo más comercial y pop que hice con mi primer single, Sin más. Soy muy comercial y quiero tirar por ahí", declara la joven, que se muestra abierta a iniciar también una carrera en televisión. "Yo sí me veo en Tu cara me suena".

Mucha gente os veía a Maialen y a ti como finalistas. ¿Os veíais ya con un pie dentro o no pensabais en eso?

Ni te lo imaginas ni te lo dejas de imaginar. Estás ahí dentro y ya está. Te lo planteas porque ya te van preguntando qué canción cantarías en la final, la eliges, te pones en situación... Pero sabíamos que se iban a tener que ir dos, entonces...

Ayer se te veía muy afectada. Has llevado todo el peso de la edición por cómo te has mostrado ante las cámaras. ¿Te dio rabia que esto no se te viera recompensado?

Yo no siento que haya llevado el peso de la edición. Algunos momentos de las galas sí que han sido graciosos y muy divertidos, porque yo tengo esa forma de hablar y tengo muy poca vergüenza, pero realmente todo el mundo se merecería estar en la final. Y ya no hablo de los siete, sino de los dieciséis. No hay nadie que no destacara. Yo estoy muy contenta de haber llegado hasta aquí. Siendo semifinalista me siento ganadora ya.

Ayer Roberto Leal te agradeció en especial el juego que les has dado. ¿Cómo te hace sentir que el presentador del programa te diga eso?

Es que Roberto Leal es ya un amigo. Y ambos hemos pasado ratos maravillosos. Creo que hacemos una pareja televisiva muy divertida. Estoy muy contenta de que me dijera eso porque soy consciente de que hemos dado un poco de juego porque los dos somos así. A mí me gusta la cámara. Nos hemos divertido mucho.

La edición se vio interrumpida por la crisis del coronavirus. ¿De qué manera os afectó vuestro tiempo fuera de la Academia en esta recta final del concurso?

Afectarte te afecta, no te voy a mentir. Pero teníamos tantas ganas de volver... Sabiendo todo no es fácil regresar y tener que poner toda la carne en el asador y estar al 100% otra vez. Pero al final ha sido un mes que se ha pasado sin darnos cuenta.

Gérard contó hace unas semanas que algún compañero lo había pasado mal en el confinamiento al leer lo que se ha dicho de él en redes sociales. ¿Es vuestro caso?

A mi no me ha afectado. No he tenido mucho hate [odio] y creo que si lo hubiera tenido, tampoco me hubiera afectado. Nos lo hemos pasado muy bien en las redes sociales y nos hemos reído un montón.

Al salir por la cuarentena, a pesar de la advertencia de Noemí Galera, todos mirasteis las redes en seguida, ¿por qué lo hicisteis?

No podíamos estar sin decir nada y dejar que se enfriara el formato. Queríamos seguir con OT porque queríamos volver y conseguir que el programa terminara. Sabíamos que para conseguirlo teníamos que mantener nuestras redes sociales activas, igual que seguir con la Academia desde casa.

¿Fue una decisión consensuada entre vosotros, os lo dijeron desde el programa o fue algo espontáneo?

Espontáneo. Dijimos "si queremos volver a lo mejor tenemos que estar pendientes de nuestros fans, tener contacto con ellos". Evidentemente, lo dimos todo. Y todo es todo.

¿Cómo habéis encajado las valoraciones del jurado?

Yo estoy muy contenta con todo lo que me ha dicho el jurado siempre y he estado súper de acuerdo en todo momento. Ayer ya lo dijeron, su posición es muy complicada y nosotros lo hemos puesto muy difícil. Seguro que muchas veces han dicho cosas que realmente ni pensaban, pero es que tiene que ser muy complicado.

¿Qué opináis del repertorio que os ha estado dando el programa? Parece que han tardado en poneros canciones que de verdad os permitieran luciros.

Las personas que te dan los temas, que ni siquiera sé quienes son, si lo hacen es por tu bien. Evidentemente, cuando me dieron Mediterráneo se me cayó el alma al suelo porque no la había cantado en mi vida, no te voy a mentir. Pero después lo agradeces. Te tienen que sacar de tu zona de confort, y creo que nos han sacado a todos los concursantes. ¿A unos más que a otros? Puede ser, pero porque a lo mejor mi voz y la de Maialen pueden acoplar muchos más estilos que por ejemplo la voz de Eva, que es muy soul. A lo mejor sacándole de un estilo concreto, no luce tanto pero porque ella es muy personal y característica; y nosotras no lo somos tanto. Qué maravilla que nos hayan hecho bailar, aunque hemos llorado como las que más.

Estrella Morente incluyó unos versos taurinos en su actuación con Nia. ¿Sabíais que iban en respuesta a la crítica que había hecho Maialen?

No lo supimos, no nos enteramos de eso. Cuando salimos en la cuarentena, vimos que se había liado. Yo no me enteré en ese momento de lo que iba. Te juro que no lo escuché. Sabía que estaba haciendo cosas que no tocaban, pero no sabía de qué estaba hablando.

Al final de la actuación grupal de anoche, os arrodillasteis en protesta contra el asesinato de George Floyd. ¿Cómo surgió esta idea?

Vinieron Tinet Rubira y Noemí Galera a la sala VIP, de concursantes, nos explicaron la situación y nos explicaron el gesto, lo que se está moviendo en redes sociales, y nos quisimos involucrar en la causa. Fuimos los concursantes los que quisimos hacer ese homenaje.

¿Estás contenta con la propuesta discográfica que se te ha hecho? Dijiste que tenías que pensártelo.

Ellos te sueltan la propuesta solo para que tú lo pienses, lo hables con quien lo tengas que hablar, no firmas nada. Solo es la propuesta. Allí dentro dices "vale, me lo pensaré", y no lo hice. (Risas) Toca ahora pensarlo, porque dentro del programa piensas en el programa. Ahora sí toca centrarse en hacer música más allá de OT y a ver qué pasa.

¿Os han dicho de sacar un disco, un single o van a ir poco a poco?

No, realmente no han dicho nada. Han dejado la propuesta en la mesa de que quieren trabajar contigo. Single habrá, pero no sabemos ni cuándo. Supongo que estos días se pondrán en contacto con nosotros y a ver qué pasa.

¿Sabes al menos el estilo en el que te vas a mover?

No lo sé aún pero a mí me gusta mucho el estilo más comercial y pop que hice con mi primer single, Sin más. Soy muy comercial y quiero tirar por ahí.

¿Te ves haciendo televisión más allá de OT, haciendo otros formatos como Tu cara me suena?

Yo sí me veo en Tu cara me suena.

¿Y como presentadora del chat?

No quiero quitarle el puesto a Ricky, porque lo hace muy bien, pero no sé. Por ahora no me veo presentando nada porque no sé, para empezar. Ya veremos.

¿Quién crees que va a ganar la edición?

La final está reñida entre Flavio y Nia.