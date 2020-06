Natalia Jiménez pone en un aprieto a Roberto Leal: rompe la distancia social y le abraza en 'OT' Ecoteuve.es 11:27 - 4/06/2020 0 Comentarios

El presentador intentó retirarse como pudo pero la cantante volvió a tocarle

Natalia Jiménez presentó en OT su nuevo trabajo musical, El lado izquierdo de la cama, durante la emisión de la semifinal del programa que emite TVE. La cantante, jurado del talent, impresionó con su actuación y silenció, por unos minutos, las críticas que suele recibir de los espectadores. Aunque por poco tiempo.

La cosa se torció cuando Natalia Jiménez habló con Roberto Leal justo después de su interpretación. El presentador dijo que le se le hacía "raro" no poder acercarse y comenzó preguntando con la debida distancia social.

Seguramente por la emoción después de cantar, Natalia Jiménez no tardó mucho en abrazar a Roberto Leal, que intentó retirarse de la forma que pudo. No fue solo una vez, ya que pasados unos segundos la artista volvió a toquetear al presentador de OT. Los comentarios, como era de esperar, no tardaron en surgir en las redes sociales.

OT celebró este miércoles su semifinal con la elección de los dos últimos concursantes que lucharán por la victoria. Anajú y Flavio se unieron a los ya elegidos Nia, Hugo y Eva.

Natalia la próxima gala después de leer las críticas por saltarse la distancia de seguridad en la #OTGala12 pic.twitter.com/vxUSHzT1yN — Sr González (@SrGonzzalez) June 3, 2020

Natalia saltándose la distancia social y abrazando a Roberto.

La cara de Roberto:??????????????????????



#OTGala12 — Esther ???? ????? (@_esther_21) June 3, 2020

¿Le han dicho a Roberto que mantenga los 2 metros de distancia con Natalia y ésta ha ido y le ha abrazado? #OTGala12 — Ambivalencia (@awwitsmery) June 3, 2020

Natalia Jiménez no entiende lo de la distancia social? #OTGala12 — RqueR (@RqueR25) June 3, 2020