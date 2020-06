Nacho Vidal, a 'Todo es mentira': "No voy a montar un circo de todo esto porque hay una familia detrás" Ecoteuve.es 3/06/2020 - 18:52 0 Comentarios

Se niega a entrar en directo al programa, pero sí autoriza a que se dé su versión

Nacho Vidal ha sido el protagonista del día al ser detenido, junto a uno de sus empleados y una familiar, por homicidio imprudente del fotógrafo José Luis Abad en su casa, después de practicar un rito chamánico para desintoxicarlo de las drogas.

Aunque el exconcursante de Supervivientes no ha querido entrar en directo en Todo es mentira ni tampoco ha dejado que grabaran su voz, sí que ha autorizado al programa de Cuatro que comunicaran su versión. En primer lugar, ha dicho que "es categóricamente falso que me hayan quitado el pasaporte y que me hagan firmar cada 15 días". "Es falso e innecesario", ha añadido.

El actor de cine para adultos también se ha mostrado muy molesto por las filtraciones de las imágenes de su domicilio: "Puedes decir que estoy imputado, vale, que hay una investigación, vale, murió una persona en mi casa y yo estaba ahí, normal. Pero que de eso se saque una noticia tan sucia y tan rastrera usando fotos de la Guardia Civil que no se quien ha filtrado y mentir sobre un caso en que ha muerto una persona, no. No voy a hacer un circo de esto. Hay una familia detrás".

"También amenaza", ha asegurado el periodista del espacio de Cuatro Fabián Pérez: "Su abogado va a emprender todas las acciones legales que sean posibles contra todos aquellos medios que aseguren que al actor de cine para adultos le han retirado el pasaporte o que tiene que firmar a un juzgado cada 15 días".