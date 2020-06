Wyoming, duro contra Marlaska: "Debería esforzarse más o que vaya al polígrafo de Conchita" Ecoteuve.es 13:29 - 3/06/2020 0 Comentarios

El presentador de La Sexta critica las contradicciones del ministro del Interior

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defiende que la destitución de Pérez de los Cobos fue por una reestructuración de equipos, una explicación opuesta a lo que se indica en un documento firmado por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, donde se dice que se debió a "no informar de los desarrollos de las investigaciones de la Guardia Civil".

"Parece bastante claro que se cesó a Pérez de los Cobos por no informar sobre la investigación del 8M pero hay un cabo suelto que no me cuadra. ¿Para qué llamó después para pedir explicaciones, si la decisión ya estaba tomada?, ¿qué necesitaba saber? Seguro que quería saber si va a invitar a unas cañas", bromeó el Gran Wyoming en El Intermedio.

El presentador criticó al ministro por las contradicciones y las distintas explicaciones que ha dado sobre el asunto a lo largo de los últimos días. "Vaya hemeroteca más mala, y es de hace solo una semana. Quizás haya llegado el momento de cambiar la versión de los hechos, se hace inverosímil llamar al cese reestructuración de equipos, y se complicaría la cosa si se confirma que mintió en sede parlamentaria", argumentó Wyoming en el programa de La Sexta. "Debería dar cuanto antes explicaciones verosímiles y realistas de lo que ha pasado".

Para Wyoming, el documento firmado por Gámez "cambia sustancialmente la versión que ha mantenido hasta ahora". En su opinión, "debería esforzarse más en sus explicaciones, y si no lo consigue en el Senado, debería ir al polígrafo de Conchita", comentó sobre la 'máquina de la verdad' de Telecinco.