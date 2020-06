"No es normal estar 100 días en estado de alarma": enésimo 'palo' de Ana Rosa al Gobierno Ecoteuve.es 3/06/2020 - 11:41 0 Comentarios

La presentadora, muy indignada, opina que hay que buscar una fórmula alternativa

Este miércoles se cumplen 80 días desde que se puso en vigor el estado de alarma decretado por el Gobierno y que confinó a toda la población por la pandemia de coronavirus. En el día de hoy, además, el Congreso de los Diputados vota la sexta prórroga, por lo que el proceso finalizará el 21 de junio.

"Si la situación pandémica lo permite, será la sexta y última prórroga del estado de alarma", informaba la reportera Isabel Costa desde el exterior del hemiciclo, unas palabras que han indignado por completo a Ana Rosa Quintana.

"Pase lo que pase con la situación de pandemia no se puede alargar más un estado tan excepcional en la Constitución como el estado de alarma", ha dicho la periodista en la línea crítica que ha mantenido con el Ejecutivo durante todos estos meses.

Ana Rosa: "Vamos a estar 100 días y no es normal"

"Podrán arbitrar por medio de las leyes que tenemos o modificadas o lo que sea para contener la movilidad, pero es que no... No vamos a estar tres años en estado de alarma porque de momento no hay vacuna y puede haber pequeños rebrotes".

La presentadora de Mediaset, que ha recalcado también que España ha tenido uno de los confinamientos "más restrictivos" de Europa, ha manifestado su oposición a la ampliación del estado de alarma: "Me ha dado Isabel un susto cuando me ha dicho... No hombre, no. Es que vamos a estar 100 días de estado de alarma y no es normal, de verdad".

