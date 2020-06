La corresponsal de TVE Anna Bosch acusa de "censura" a la antigua dirección: "Es muy contra Trump" Ecoteuve.es 3/06/2020 - 11:12 0 Comentarios

La periodista recuerda lo que vivió mientras cubría las últimas elecciones de EEUU

En medio del gran baile de rostros que vive Televisión Española, Anna Bosch, la que fuera corresponsal en ciudades como Londres, Moscú o Washington, ha acusado de "censura" a la anterior dirección de la cadena a propósito de un capítulo que ella misma vivió hace unos años y que ha desvelado en su cuenta personal de Twitter.

"Les voy a contar algo sobre Donald Trump y la censura en TVE. Corría el año 2016, noviembre. Yo iba a ir a Washington DC de apoyo en la cobertura de la elección presidencial. En la redacción le propuse una crónica al jefe de Internacional. Le pareció bien", empieza diciendo la periodista, que asegura que hizo las gestiones necesarias para lograr una entrevista y un reportaje dentro de la redacción de la revista The Atlantic, toda "una institución".

"La noticia: Rompía su neutralidad y pedía el voto contra un candidato: Trump. Sólo lo había hecho 2 veces en siglo y medio de existencia", recuerda Bosch. "Esa decisión era uno de los mayores ejemplos del miedo que infundía ese candidato heterodoxo. Un miedo sin precedente (= noticia). Así lo expuse al jefe de sección y él dio el visto bueno. En Washington hicimos la crónica y la mandamos. Debía emitirse en el Telediario", relató.

Bosch denuncia la censura de TVE: "Es muy contra Trump"

"Sobre las 5-6h de la mañana -por la diferencia horaria- me despertó el jefe de Internacional para comunicarme que esa crónica no se podía emitir 'porque es muy contra Trump'. 'He hecho exactamente la crónica que te dije iba a hacer y que tú aprobaste", recuerda Anna Bosch reproduciendo la conversación que tuvo con su superior.

"La crónica no se emitió en los Telediarios, pero sí la incrustaron en la web y la emitió el 24horas. ¿Qué argumentos daban quienes creían que Trump era un peligro sin precedentes y daban el paso 'histórico' de pedir votar contra él?", concluye reflexionando la periodista, que recuerda un episodio ocurrido en un momento en el que el jefe de Internacional de TVE era Álvaro López de Goicochea.

