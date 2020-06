"O estás de acuerdo con el Gobierno, o eres un facha": el lamento de Pablo Motos Ecoteuve.es 2/06/2020 - 23:22 0 Comentarios

El presentador se queja de las críticas que recibe por dar sus propias opiniones

Pablo Motos lamentó este martes el actual clima de crispación que impide hacer críticas políticas en público si van en contra de una determinada línea de opinión. "Según dices buenos días, te llaman facha", dijo en El Hormiguero.

"Estamos viviendo un nivel de insultos, no solo en el Congreso, sino en la vida en general, que cualquier persona que no esté de acuerdo con el Gobierno, es un facha", se quejó en su programa de Antena 3 a propósito de la visita de Santiago Segura, que hace unos días vivió en su piel cómo Twitter se le echaba encima por un comentario. "Solo hice un llamamiento a la concordia y me llamaron de todo", dijo el cineasta.

Pablo Motos insistió en su argumento. "Según dices buenos días, te llaman facha. O estás de acuerdo con el Gobierno o eres facha. No hay ningún término intermedio", continuó Pablo Motos. "Es un insulto que funciona muy bien, porque si eres demócrata te hiere".

"A mí, desde pequeño, la derecha siempre me ha dado grima, porque te decían cómo debías vestir o qué tenías que leer... Por eso me parece terrible que me llamen facha", recordó Santiago Segura. "Llamé a la concordia y lo único que hice es pedir que no nos diéramos de hostias, porque todos vamos en el mismo barco. Y me pusieron a parir", se quejó. "¿Hay algo menos democrático que no dejar opinar?", concluyó Pablo Motos.