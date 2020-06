El verdadero motivo por el que Marta López dejó 'Sálvame' en el pasado: "Cogí y me fui" Ecoteuve.es 2/06/2020 - 18:55 0 Comentarios

Una bronca con Lydia Lozano acaba abriendo un melón que muchos desconocían

El broncón de Mila que acabó con Lydia Lozano marchándose del plató de La última cena el viernes pasado sigue trayendo cola en Sálvame y amenaza con cobrarse más víctimas. Y es que el sábado, Marta se posicionó en favor de Ximénez traicionando a su amiga en Sábado Deluxe.

"A mi no me pisa nadie más", dijo la colaboradora muy enfadada y recordando, además, a Marta la bronca "muy gorda" que esta tuvo con Mila en el pasado y por la que, supuestamente, había dejado de trabajar en Sálvame. "Te dolió mucho, fue de las broncas más gordas que ha habido aquí".

"Te decía 'cállate niña de realities! Como si fuera una mierda ir a un reality ¡Ay Mila que ha ido a dos! ¡Y te lo decía como un insulto!", seguía diciendo Lozano. Sin embargo, esto no fue así. Según contó la ex gran hermana, ella se fue de Sálvame por la noticia que dio Lydia sobre su separación.

"Me parece un poco feo que me saques la discusión que tuve con Mila, que está más que perdonada y hace poco lo hemos hablado", explicó López. "Cuando me fui de Sálvame no fue por Mila, sino por una información que sacaste tú, que jamás he tenido en cuenta contigo".

"Reconozco que es tu trabajo y lo tenías que hacer. Yo no me enfado por las cosas de trabajo", continuó. "Fue cuando empezaron a mandar cámaras a mi casa con los niños, aunque no es culpa de ella. Cogí y me fui. Ya está, no pasa nada".