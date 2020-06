Gemeliers meten en un lío a Broncano: "Pablo Motos no quiere que vayamos a 'El hormiguero" Ecoteuve.es 14:00 - 2/06/2020 0 Comentarios

Los concursantes de 'Tu cara me suena', invitados sorpresa de 'La Resistencia'

El cómico promete hablar del asunto con su amigo en su próximo encuentro: "Lo dejaré caer"

Gemeliers fueron los invitados sorpresa de la sección de Quequé en La Resistencia este lunes. Jesús y Daniel Oviedo, concursantes de la edición de Tu cara me suena que ha quedado suspendida hasta otoño por el coronavirus, recordaron su esperpéntica participación en Pasapalabra: "Séptimo mes del año. Jueves".

Sin embargo, lo más curioso de la charla fue cuando un inocente Broncano les preguntó si habían ido a El hormiguero. "Pablo Motos no quiere que vayamos, tío", respondieron para sorpresa del cómico.

Los jóvenes cantantes desvelaron, además, que habían rechazado la oferta de La Resistencia en la resaca de Pasapalabra. Ya al final de la entrevista (en YouTube está cortado el momento), Broncano volvió a sacar el tema de El hormiguero: "Se lo voy a comentar a Pablo. Le voy a decir que os lleve".

"Nos han dicho por ahí que somos unos niñatos y que por eso no nos lleva", añadieron ellos poniendo en aprietos al presentador: "Pero Pablo no juzga". "No te lleva directamente". "No lo sé por qué no habéis ido. Lo dejaré caer", remató Broncano.