"Decían que traficaba con drogas": las cartas anónimas que casi acaban con la carrera de Pablo Motos Ecoteuve.es 2/06/2020 - 11:29 0 Comentarios

El presentador de 'El Hormiguero' desvela una sorprendente anécdota

Pablo Motos charló este lunes con los colaboradores de El Hormiguero de los nuevos tipos de trabajo que han surgido a raíz del coronavirus. Y entre una cosa y otra, todos se pusieron a recordar algunas anécdotas de sus trayectorias profesionales. El presentador desveló entonces cómo unas cartas anónimas pudieron poner fin a su carrera.

Para ello, Motos se remontó a su etapa en Onda Cero Valencia, donde presentó un espacio con cierto éxito en la región. Según explicó, el subdirector de la emisora quería hacerse con el control de su programa, lo que hizo que creciera una tensión muy grande entre ambos. Tanto fue así, que el susodicho acabó lanzando una advertencia a Motos. "Un día me dijo 'mira chaval, te voy a despedir. Voy a hacer algo y te van a despedir", recordó.

Lea también: El corte de Rosa López a Pablo Motos al preguntarle por su nuevo novio: "No hablo de esto en televisión"

Fue entonces cuando alguien empezó a enviar cartas anónimas a la emisora de Onda Cero en Madrid en las que cargaban contra Pablo Motos. "Decían que yo robaba, traficaba con drogas y que me acostaba con todas las chicas de la redacción", aseguró el presentador. "Ahí es donde se notaba que era todo mentira", soltó una de las hormigas ante las risas de todos.

La mujer de Pablo Motos descubrió al autor de las cartas

"Me dijeron mis jefes que no querían tener a un tío así en Valencia, nosotros no tenemos poder y lo tienes francamente mal", siguió relatando Motos antes de desvelar cómo Laura [Llopis], su mujer (no lo era aún por aquel entonces), deshizo el entuerto. "Estuvo mirando por todas las máquinas de escribir de la emisora para comprobar si alguna tenía algún error y coincidía con algún error de la carta que había enviado el anónimo", explicó.

Fue entonces cuando Laura descubrió que había un error en la letra R en la máquina de escribir del subdirector idéntico al que existía en las cartas anónimas contra Pablo Motos. "Se lo dijimos al director, nos pidió perdón y yo le pregunté a Laura: '¿Cómo se te ha ocurrido esta idea?' Y me respondió: 'He leído muchas novelas de Agatha Christie", concluyó el valenciano entre risas.