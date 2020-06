El corte de Rosa López a Pablo Motos al preguntarle por su nuevo novio: "No hablo de esto en televisión" Ecoteuve.es 2/06/2020 - 10:43 0 Comentarios

La ganadora de 'OT1' frena en seco al presentador de 'El Hormiguero'

Pablo Motos tuvo este lunes a Rosa López como nueva invitada 'virtual' de El Hormiguero: Quédate en casa. La ganadora de la primera edición de Operación Triunfo contó al presentador cómo ha aprovechado el tiempo durante la cuarentena para convertir el vestidor de su casa en un estudio de grabación.

"Era una de las cosas que tenía pendiente en mi vida y me siento orgullosísima de haberlo hecho con mis manos. Estoy que no me lo creo", confesó la granadina, que quiso 'presentar en sociedad' a su perrita, un yorkshire de apenas diez meses. "Se llama Once por la de la serie de Netflix [Stranger Things]", aseguró Rosa antes de que Motos, aprovechando de que estaba haciendo algunas confesiones personales, le preguntara por su vida privada.

"Me han dicho, no sé... que a lo mejor esta cuarentena te ha sentado muy bien y te has enamorado", soltó el valenciano en un comentario que ruborizó a su invitada. "Bueno, yo creo que sí", respondió escueta. "Cuéntanos, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido a distancia? ¿De balcón a balcón? ¿Por una aplicación?", insistió el presentador interesado. "Esto fue antes del confinamiento y del estado de alarma, en medio de una multitud, en un concierto de Marta Sánchez al que asistí", aseguró la cantante, que intentó dar un primer corte a Pablo Motos.

El corte de Rosa López a Pablo Motos

"Estoy muy contenta, pero son cosas que se quedan para una, como tú sabes", le dijo. "[El amor] ayuda muchísimo a componer y me ha dado fuerzas. No lo puedo ver todo lo que yo quisiera, pero bueno, ya habrá tiempo para todo", señaló la artista. Lejos de cambiar de asunto, Motos le preguntó que si al levantarse cada mañana, lo primero que hacía era pensar en él, algo que ella confirmó asintiendo.

"Y de todas las cualidades que tiene, y ya no te pregunto más que quiero mantener tu intimidad, ¿qué es lo que más te gusta de él como persona?", preguntó el conductor de El Hormiguero ante la incomodidad latente de Rosa, que decidió frenarle en seco. "No hablo de estas cosas por televisión, Pablo. Cuando quieras quedamos y te lo cuento", aseguró en unas palabras que obligaron a Motos a cambiar de asunto.