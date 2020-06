Anabel Pantoja, hundida en 'Sálvame': sacan a la luz una conversación que pone en peligro su boda Ecoteuve.es 1/06/2020 - 18:31 0 Comentarios

El programa recibe a la colaboradora de revelando un 'secreto' personal

Anabel Pantoja reapareció este lunes en el plató de Sálvame Diario después de casi tres meses en los que la colaboradora ha vivido en Canarias al pillarle allí la crisis del coronavirus que llevó al Gobierno a declarar el pasado 14 de marzo el estado de alarma. El programa ha decidido no darle ni un respiro y esta misma tarde desvelaban un secreto suyo que puede poner en peligro su boda.

"La redacción de Sálvame tiene en su poder unas imágenes brutales que afectan a una colaboradora: Anabel Pantoja. Unas imágenes que la propia colaboradora ha intentado evitar por todos los medios que se hicieran públicas, ya que la relación con su novio Omar podría verse muy, pero que muy afectada. La 'boda aplazada' podría pasar a ser 'la boda cancelada", avanzó Kiko Hernández al comienzo del programa.

El colaborador, que sustituyó a Jorge Javier como presentador en la primera hora del programa, sacó una memoria USB que contenía material muy comprometido. "Es heavy", advirtió Kiko. "¿Qué estáis inventado? Bajarse ya de donde estáis, que estáis hablando de temas delicados", respondió muy nerviosa la andaluza.

De los comentarios de Hernández, comenzó a deducirse que se trataba de una conversación en la que Anabel no habla demasiado bien de su futuro marido. "¿Tú has dicho que tu novio es un mierda?", le preguntó al tiempo que la sobrina de la tonadillera afirmaba que creía que no. Sin embargo, ha reconocido ser "malhablada" y no descarta que haya dicho tras una discusión algo que realmente no piensa.

"No quiero que por esta mierda se cancele mi boda o se cancele mi felicidad por un cajón de mierda y una conversación de mierda", comenzó a decir agobiada y rompiendo a llorar. "Me he llevado 60 días conviviendo con él por primera vez, hemos tenido altibajos, era una montaña rusa, no sé si me ha pillado alguien por la calle hablando pero me tenía que desahogar", lamentó entre lágrimas.