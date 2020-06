Cristina Fallarás demandará a Javier Negre "por un delito de odio": "He recibido amenazas de muerte" Ecoteuve.es 1/06/2020 - 17:33 0 Comentarios

Risto Mejide se solidariza con la periodista y colaboradora de 'Todo es mentira'

Risto Mejide arrancó este lunes un nuevo programa de Todo es mentira interesándose por el estado de Cristina Fallarás después de que la periodista haya revelado este fin de semana un duro episodio a través de su cuenta personal de Twitter. "Queremos solidarizarnos contigo porque estás sufriendo un episodio absolutamente lamentable", dijo el presentador invitando a su compañera a que lo contase.

"A raíz de que Javier Negre en un programa de esta cadena me dijera que yo era una de las culpables de las muertes producidas por el coronavirus porque participé en la organización del 8M, dos días después un hombre me siguió a gritos llamándome asesina", empezó diciendo la tertuliana, que asegura que es un hecho que se ha repetido "otras dos veces más".

Lea también: Fuerte bronca entre Cristina Fallarás y Antonio Naranjo por Arcadi Espada: "Da vergüenza ajena"

"No puedo salir a la calle sola e intento que nadie se entere de quiénes son mis hijos para que nadie tome represalias con ellos", lamentó Fallarás antes de ver un vídeo de su dura bronca con Negre en el plató de Ya es mediodía. "En las imágenes decía que no le iba a denunciar, pero no mantengo esas palabras porque la cosas ha ido a más", declaró la colaboradora, confirmando que tomará acciones legales contra el polemista.

"A raíz del tuit de Negre, he recibido de centenares de amenazas, muchas de ellas de muerte, algunas contra mis hijos y llevo tres días de infierno. Le voy a denunciar por un delito de odio", concluyó Cristina Fallarás antes de recibir de nuevo todo el apoyo de Risto Mejide.