El comentario de Ana Rosa Quintana tras filtrarse el vídeo de Irene Montero sobre el 8M

1/06/2020 - 17:11

La presentadora aborda la polémica de las declaraciones de la ministra de Igualdad

Reconoció que la baja asistencia a la manifestación del 8M se debía al coronavirus

Irene Montero está en boca de todos por la filtración de unas imágenes en las que reconoce que la baja asistencia a la manifestación del 8M se debió al coronavirus. "Pero no lo voy a decir", comenta la ministra de Igualdad en un vídeo que se grabó durante el previo a una entrevista para ETB el 9 de marzo, un día después de esos actos.

Ana Rosa Quintana ha abordado en su programa la controversia suscitada tras la publicación de las imágenes en el diario ABC. "Hay que decir que fue el previo a una entrevista. Yo no sé si Irene Montero dijo que esto era off the record", ha planteado la presentadora. "Está siendo muy polémico".

"Es una imprudencia porque uno es ministro todo el tiempo", ha apuntado Rodolfo Irago, uno de los colaboradores del espacio de Telecinco. "Pocos políticos aguantarían una filtración así", ha añadido el periodista. "Es verdad", ha opinado Ana Rosa Quintana.

La presentadora se ha despedido del tema y del programa tirando de ironía. "Hay que tener cuidado con los micrófonos...", ha dicho Quintana. "Sí, los micrófonos abiertos son muy peligrosos. No es la primera vez que se escuchan algunas cosas en el Congreso...", ha apuntado Esther Esteban.