El reencuentro más explosivo entre Miguel Frigenti y Alba Carrillo: "¡Barbie mapache!" Ecoteuve.es 1/06/2020 - 14:59 0 Comentarios

Los colaboradores de Telecinco resuelven sus cuentas pendientes con un intercambio de reproches

Aunque Alba Carrillo afirmó que nunca se volvería a sentar en un plató de televisión con Miguel Frigenti, la modelo sí que lo hizo este domingo en A propósito de Supervivientes, el programa que sirvió para que Sonsoles Ónega debutara en el prime time de Telecinco antes de La casa fuerte.

"Alba Carrillo y Miguel Frigenti están sentado juntos en un plató de televisión. Del 1 al 10, ¿cuál es el nivel de cabreo entre los dos?", chinchó la presentadora nada más arrancar la gala y poner nombre a los colaboradores presentes. "Eso ya pasó hace mucho tiempo, yo no tengo ningún rencor, solo espero que la sangre no llegue más allá y que Alba no abandone el plató y que podamos pasárnoslo bien", respondió él con dardo incluido.

"Yo lo hacía en Guadalix, se me ha hecho raro no verlo en el confesionario. Pues nada, aquí encantada", espetó Alba haciendo alusión a sus encuentros con Frigenti en el confesionario después de que este se mostrara muy crítico con su concurso en GH VIP, en la edición que acabó ganando Adara Molinero.

Fue entonces cuando empezó la lluvia de cuchillos: "Yo sí que estoy encantado de verte aquí, que siempre has dicho que no te sentarías en un plató de televisión conmigo, y aquí estás. Espero que hoy no lo abandones porque el único plató que te queda por abandonar es el de los informativos". "No lo voy a abandonar porque está Sonsoles", respondió ella sin más.

Pero Frigenti siguió echando gasolina: "Pues espero que empieces a ser un poquito más profesional". "Bueno, a ti no te llaman. Acuérdate de dónde te has ido es dónde estoy yo. ¡Hasta luego Mari Carmen", espetó Carrillo haciendo alusión a que Ya es mediodía no cuenta más con él. Finalmente, y antes de que Sonsoles pusiera paz, Miguel acabó por llamarla "Barbie Mapache".