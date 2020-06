"¿Es necesario?: el plano que no gustó a Ramón García en su entrevista con Cristina Pardo en La Sexta Ecoteuve.es 1/06/2020 - 13:09 0 Comentarios

El presentador protagonizó una divertida anécdota en su visita a 'Liarla Pardo'

Ramón García fue uno de los invitados del programa de Cristina Pardo en La Sexta. El presentador de En compañía, en el canal autonómico manchego, repasó su trayectoria profesional y se emocionó al contar cómo vivió la muerte de Álex Lequio, hijo de su inseparable Ana Obregón.

Pero, en un momento dado de la charla, Ramón interrumpió a Cristina para compartir algo que no estaba siendo de su agrado. "¿Este plano es necesario, que se me vea la calva ahí?", dijo de forma inesperada tocándose la cabeza haciendo reír a la periodista.

"Voy a estar pendiente de todo", añadió para preguntar por "quién realiza este programa". "Jesús", respondió ella a lo que Ramón saludó medio en broma: "Hola Jesús". "Que No le saques más ese plano", comentó Cristina a lo que él remató: "No, no. Que está bien".

"No sé que está pasando": una cascada de errores pone en aprietos a Cristina Pardo

Esta anécdota con Ramón García no fue la única que tuvo Cristina Pardo este domingo. El economista Alberto Montoro protagonizó una accidentada entrevista por los fallos de sonido.

"No le escucho", se lamentó ella en un primer momento posponiendo la conexión a minutos más tarde. Sin embargo, y aunque parecía que el problema se había resuelto, a Montoro no se le escuchaba. "¿Estamos abocados a recortes y subidas de impuestos", dijo Cristina algo apurada. "No sé que está pasando".

Aunque el programa lo intentó por tercera vez, el sonido volvió a fallar y Cristina lo dio por imposible. "Hay recortes de Sonido. Lo intentaremos otro domingo si hay menos problemas", justificó.