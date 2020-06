El gran enfado de Juanma Castaño con Dante Fachín por su crítica a Madrid: "Vayan con sus mierdas a otra parte"

Albano Dante Fachín compartió este domingo en su cuenta personal de Twitter un artículo que ha levantado ampollas entre sus seguidores. Entre ellos, Juanma Castaño, que no ha dudado en responderle duramente en un comentario con el que dejaba patente su enfado con el político, que en los últimos años ha apoyado abiertamente la causa independentista de Cataluña.

"Madrid es hoy el epicentro de un nacionalismo español cateto y excluyente que construye su primacía sobre la negación de la diversidad y de los sentimientos nacionales diferentes", rezaba el tuit del que fuera hasta 2017 líder de Podemos en la región. El mensaje era un extracto del texto firmado por el sociólogo y filósofo Ignacio Sánchez Cuenca en el que reflexionaba sobre las manifestaciones impulsadas por Vox en la capital, donde el crecimiento de la extrema derecha en los últimos tiempos ha sido notable.

Enseguida, Fachín recibió un aluvión de críticas por impulsar una imagen de la ciudad que no se corresponde con la realidad. "Madrid es la ciudad más integradora que conozco. La que mejor trata al forastero. Madrid es mi casa y la mitad de mi vida. Respeten a Madrid y a los madrileños, y vayan con sus mierdas a otra parte", dijo contundente el locutor de la Cadena COPE.

Ante la gran cantidad de mensajes que estaba recibiendo, Fachín invitó a sus detractores a que leyeran al completo la publicación que había compartido. "Nacionalismo cateto hay en todas partes. El artículo describe un hecho: el nacionalismo que tiene poder (de robar, hacer informes falsos y encarcelar) tiene su epicentro y base de operaciones en Madrid. Madrid, como ciudad, es tan maravillosa como pueda ser cualquier otra", defendió.

Benvolgut Xavier: nacionalisme cateto hi ha arreu. L'article descriu un fet: el nacionalisme que té poder (de robar, fer informes falsos i empresonar) té el seu epicentre i base d'operacions a Madrid.

Madrid, com a ciutat, és tan meravellosa com pugui ser qualsevol altra. Salut. https://t.co/Ge8fNo09TZ