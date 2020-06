Terelu Campos y Rafa Mora se enzarzan en una gran bronca: "Ella se cree por encima del resto" Ecoteuve.es 1/06/2020 - 10:52 0 Comentarios

Los colaboradores protagonizaron una fuerte discusión en 'A propósito de Supervivientes'

Sonsoles Ónega debutó este domingo con nota al frente de su primer programa de entretenimiento. La periodista de Ya es mediodía condujo un debate especial de Supervivientes como calentamiento para La Casa Fuerte, nuevo reality de Telecinco que conducirá a partir de la semana que viene junto a Jorge Javier Vázquez.

Sin embargo, no todo fue fácil para la presentadora, que tuvo que lidiar con algunos momentos de gran tensión en el plató de Mediaset. El más fuerte, el que protagonizaron Terelu Campos y Rafa Mora a raíz de algo que sucedió durante una reunión privada y que el valenciano amenazó con desvelar.

"El martes voy a contar en Sálvame una cosita que ha pasado hoy aquí. ¡Póntelo el martes a las 20:00 horas!", anticipó el colaborador después de una riña con la hija de María Teresa mientras discutían sobre Rocío Flores. "Yo pondré lo que me dé la gana, haré lo que me dé la gana y cuando me dé la gana. A mí no me amenaces ni me adviertas porque me lo paso por el forro. Sé que te gusta este momento y a mí no me importa dártelo, te lo regalo", respondía Terelu muy enfadada subiendo el tono de la discusión.

"Terelu sigue creyendo que está por encima del resto"

En ese momento, Rafa Mora preguntó a la dirección si podía contar en alto lo que había pasado: "Terelu Campos sigue pensando que a día de hoy está muy por encima del resto sus compañeros", empezó diciendo. "Nos han citado a una hora para el programa, hemos llegado todos los compañeros, y Terelu no llegaba. Nos han dado una explicación y es que ella considera que tiene que tener ciertas licencias que el resto: que ella viene directamente a plató", aseguró Mora provocando que su compañera estallara contra los responsables del programa, pidiéndoles que dijeran si eso era cierto.

"Me gustaría que la dirección lo corroborara si yo me he permitido esas licencias y aportara algo, que no se quedara callada. Porque si le permitís a un señor decir una cosa por lo menos tened la honestidad de decir cuál es la conversación que yo he tenido. Simplemente", justificó Campos antes de que Mora rectificara, a su modo, la información que había dado. "Terelu ha achacado que no podía arriesgarse a venir a la reunión, sino directamente a plató, porque en su día estuvo malita", dijo con retintín.

Rafa Mora, obligado a disculparse por su 'pasada de frenada'

"Me han dicho no es necesario. Si la dirección me dice otra indicación, hubiese estado. Llevamos desde el confinamiento sin reuniones para evitar el contacto en un sitio privado. ¿Eso te parece estar por encima del bien y del mal? Pues chico, tienes un problema", replicó Terelu antes de que Sonsoles zanjara la polémica. "Terelu ha venido más tarde porque, primero porque es un protocolo, porque ella es una persona de riesgo y tiene que proceder de manera distinta al resto y así se lo comunican. Efectivamente le dicen que venga más tarde", explicó la presentadora.

"Ella no apela a quien es y a quien no es ni a nada. Ella comunica lo que comunica, ya está", quiso dejar claro la periodista, provocando que Rafa Mora tuviera que disculparse públicamente por su 'pasada de frenada'. "Yo no sabía que dirección se lo había permitido y pido disculpas porque me he precipitado", sentenció el extronista.