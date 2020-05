Patterson, corresponsal de TVE, califica de "estupidez" que el Ente Público cese también a Idígoras Ecoteuve.es 31/05/2020 - 14:37 0 Comentarios

Continúa la oleada de despidos, no renovaciones y reubicaciones en RTVE

El corresponsal de TVE en Bruselas, José Ramón Patterson, recientemente cesado de su puesto, se ha enterado a través de Twitter que otro histórico del Ente Público también ha sido despedido. El periodista ha expresado por escrito su desacuerdo con este despido al calificarlo de "inoportuno y empresarialmente erróneo. En resumen, una estupidez".

Este otro periodista histórico que ha visto que su contrato no se renovará ha sido Miguel Ángel Idígoras, corresponsal en Londres, que también tendrá que abandonar su puesto en unas semanas

El corresponsal Miguel Ángel Idígoras, que fue hace años además, directivo de la ETB vasca, ha dado las gracias "a todas las direcciones" que confiaron en él y ha explicado que "la nueva dirección" no cuenta con él "para ser corresponsal en el extranjero".

"No se lo reprocho"

"Y no se lo reprocho. Cada uno es libre de confiar en quien entienda oportuno. Así que vuelvo a mi tierra, rebosante de satisfacciones familiares y personales. Y convencido, como siempre, de que lo mejor está por llegar".

Al ver los tuits, el veterano periodista José Ramón Patterson ha mostrado su descontento con esta decisión de RTVE, a la que ha criticado con argumentos. El corresponsal considera que el movimiento es "inoportuno y empresarialmente erróneo. En resumen, una estupidez".

"Inoportuno, erróneo, estupidez. A 4 meses del Brexit"

Este es el tuit transcrito íntegramente: "Sin palabras. Idígoras es el mejor y su relevo a cuatro meses del Brexit me parece inoportuno y empresarialmente erróneo. En resumen, una estupidez. Es Marca TVE: es él quien prestigia a la empresa, no al revés. Pero no lo entienden. Un abrazo, amigo", ha escrito en su cuenta de Twitter el veterano reportero.

La corresponsal Almudena Ariza también ha tenido unas palabras para Idígoras ante su inminente marcha: "Gracias, compañero, por tantos años de buen trabajo. Por tantos directos y tantas historias contadas con rigor y cercanía. Mucha suerte, salud y felicidad para la próxima etapa".