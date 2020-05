El meteorólogo Martín Barreiro vuelve a TVE tras pasar el calvario de la COVID-19 Ecoteuve.es 31/05/2020 - 13:21 0 Comentarios

El presentador afirma que ya ha pasado la enfermedad y se reincorpora inmediatamente a su trabajo

El gallego Martín Barreiro, uno de los meteorólogos encargados del parte de El Tiempo en La 1 de TVE, ha anunciado que ha superado la COVID-19, por la que llevaba ausente dos meses de su puesto de trabajo en RTVE.

"¡Estoy de vuelta! He pasado el COVID-19. Han sido muchos días de síntomas, de dolores y de incertidumbre. Ha sido muy duro.Gracias a todos los que habéis preguntado cómo estaba. ¡Hoy vuelvo a dar el tiempo!", así anunciaba el físico a través de su cuenta personal en la red social Twitter su regreso a los platós del Ente Público.

Tras una década en TVE con El Tiempo, el físico y meteorólogo se ha ausentado por unos dos meses de la pequeña pantalla al haber sido diagnosticado como positivo en el test de la COVID-19, producida por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Se ha ausentado dos meses de TVE por el SARS-CoV-2

Ya cuando sospechaba que podía padecer la enfermedad, el televisivo dejó constancia de ello a través de las redes, pidiendo a la población cautela y responsabilidad si ellos también tenían sospechas de estar contagiados: "Después de salir de trabajar el pasado domingo, me encontré mal. Pasé una madrugada con dolor de garganta, malestar general y con algo de angustia. El lunes, llamé a los teléfonos designados, y esperé asistencia. Se trataba de una faringitis. Decidí quedarme en casa", explicaba por marzo en Twitter.

"Cuando se me acababa la baja, acudí al centro de salud, a seguir las consignas de la médica de cabecera. Siguiendo las instrucciones que allí me dieron (mascarilla, guantes, gel, distancias de seguridad), pasé consulta. La médica me dijo que en mi caso, todavía con una infección respiratoria, no era conveniente que me incorporase a trabajar. Sólo puedo mostrar admiración a toda la gente que, desde hace ya muchos días, está luchando para frenar la propagación del COVID-19. Creo que debemos ser responsables y quedarnos en casa", escribía Martín por aquel entonces.

Estoy de vuelta!

He pasado el covid-19.

Han sido muchos días de síntomas, de dolores y de incertidumbre. Ha sido muy duro.

Gracias a todos los que habéis preguntado cómo estaba.

Hoy vuelvo a dar el tiempo!! pic.twitter.com/jLHRLy2bck — Martín Barreiro (@mbarreiro_tve) May 30, 2020