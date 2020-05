Wyoming: "Vox dice 'españoles primero', pero le importa una mierda si mueren de hambre" Ecoteuve.es 31/05/2020 - 10:34 0 Comentarios

El presentador hizo un completo análisis de varias problemáticas que azotan al país y no se mordió la lengua

El humorista y médico José Miguel Monzón, conocido por el público como Gran Wyoming, visitó La Sexta Noche para dejar clara su postura sobre el tono exacerbado de las broncas en el Congreso, las necesidades de la Sanidad pública y el ingreso mínimo vital.

Wyoming, presentador de El Intermedio, fue muy duro con ese tono cuasi-belicista que raya en la mala educación que viene empleándose desde hace semanas en la Cámara Baja entre los diputados, y que ha ido acrecentándose en los últimos días, a costa de las críticas a la gestión que el Gobierno hace frente a la crisis por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

"Hay declaraciones que son absoluta y directamente impresentables. No son dignas de personas que tienen una responsabilidad", ha dicho el cómico madrileño, aludiendo a Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP, que calificó a Pablo Iglesias como "hijo de un terrorista". A lo que ha agregado: "En el mundo de la dramaturgia, siempre se insiste en una cosa: un personaje no es lo que dice, sino lo que hace".

El vídeo de la mujer que rebusca entre la basura en una cacerolada

Wyoming ha cargado contra el rol de la formación Vox en esta crisis sanitarias, así como contra las manifestaciones, concentraciones y caceroladas -a veces sin respetar distanciamiento social ni uso de mascarillas- que abogaban por la dimisión del Gobierno de Sánchez-Iglesias. Para apoyarse en su crítica, ha recordado ese vídeo viral en el que se ve a una persona rebuscando comida en contenedores de basura mientras pasan muchos manifestantes a su lado, ataviados con banderas rojigualdas.

"Si se mueren de hambre, les importa una mierda"

"Es el paradigma de lo que está ocurriendo, define a los que están pasando al lado. Lo llamativo de la imagen es que pasa mucha gente, y ninguno se digna a girar la cabeza", ha puntualizado el humorista, que ha zanjado el tema -al menos de manera tan directa- de forma contundente, comparando el papel de Vox con la doctrina Monroe de EEUU de América para los americanos que ahora ha recuperado Trump con su "America , first": "A vox se le llena la boca para hablar de patria y los españoles primero, pero si se mueren de hambre, les importa una mierda".

"La frontera de la derecha y extrema derecha está abolida"

Para el doctor Monzón, "la frontera de la derecha y de la extrema derecha está totalmente abolida". Además, ha ejemplificado la tensión que se vive aquí en España y no en otros países por odios ideológicos "heredados": "Si tú defiendes aquí la sanidad pública y la educación pública, eres rojo. Si Angela Merkel viniera aquí, sería roja. Es terrible".

La derecha " se ha apropiado de todo"

También, el showman cree que la derecha "se ha apropiado de todo", y ha aclarado: "Este país es suyo en la propiedad real, y en los símbolos. El himno, la bandera o las víctimas del terrorismo son suyas; la Guardia Civil es suya, y el Ejército es suyo. Esto nos deja a nosotros en una posición de indefensión".

"Las dos Españas: vencedores y vencidos"

"Siempre he sostenido que lo de las dos Españas aún existe, que la España del 'a por ellos' sigue vigente", ha declarado el Gran Wyoming, quien además opina que es "terrible que todavía se hable de vencedores y de vencidos, por parte de los vencedores". Ha subrayado que "en este país no hay vencidos" y se ha preguntado "cómo se le puede decir eso a un chaval de 20 años solo, porque piensa de una manera".

Apuesta por el Ingreso Mínimo Vital

En consonancia con su postura frente a la pobreza, el televisivo ha apostado por defender el Ingreso Mínimo Vital, puesto en marcha por el Gobierno de Sánchez, y ha criticado a los que se han opuesto a esta prestación: "Hay dos tipos de personas, los que lo tienen resuelto, y los demás no le importan; y los que lo tienen resuelto, y los demás sí le importan".

Para ejemplificar, el cómico se ha ayudado de un conocido dicho: "Si lo tengo que argumentar siendo yo el personaje malo, esto crea una dependencia: 'no des un pescado, enseña a pescar, y así tiene comida para toda la vida'. Pero por mi pueblo no pasa río, ni tengo costa", ha explicado.

Contra la derecha, por criticar al IMV

"Ellos siempre tienen el mismo argumento, hay que generar empleo. Claro, pero la gente come todos los días".

Respecto a esta cuestión, le ha surgido un interrogante: "¿Hasta que generemos empleo vamos a matar a un millón de personas? El problema es qué comen hoy esas personas". Y ha puntualizado: "Esta 'paguita' se ha tomado menos a la tremenda, porque ya se ha universalizado".

El popular presentador también ha cargado contra aquellos sectores eclesiásticos que están contra el IMV: "¿Solución para quién? ¿Cómo va a vivir una familia con 400 euros? Se trata de preguntar si los matamos de hambre o no. Si la respuesta es 'no', algo hay que hacer.

Critica un Estado con gente en la calle que pida para comer

"No lo digo porque yo sea altruista, lo digo por inteligencia y egoísmo", ha continuado Wyoming, que ha asegurado que no quiere vivir "en un Estado en el que haya miles de personas en la calle, pidiendo para comer". Para él, esta situación sólo nos puede llevar "a la ruptura de la paz social", una paz que "cuesta dinero, y hay que pagar".

El conductor de El Intermedio cree que "hay personas a las que esto no les preocupa" porque "la paz social genera caos, y en el caos la gente entra en el estado de terror, y es un estado en el que viven tranquilos". Y ha hecho hincapié en la siguiente reflexión: "En el decorado en que vivimos, todo es muy accesible y barato, pero tiene un lado negativo: dependemos de quienes hacen las cosas".

En cuanto a su comportamiento durante el confinamiento, el televisivo ha afirmado a Iñaki López que ha salido de casa menos de lo imprescindible: hasta la llegada de la fase 1, no ha puesto un pie en la calle.

Casi no ha salido

"Salí la primera semana un día a comprar, y hasta ahora", ha contado Wyoming, quien ha aprovechado el tiempo de confinamiento para meterse en distintos foros médicos, para saber cómo se enfrentaban los sanitarios a esta situación.

"A primera línea, como en las trincheras"

Como médico, el también actor ha querido empatizar con "la cercanía de su trabajo diario" de sus colegas de profesión: "Esta gente no sólo va a trabajar. Va a la primera línea, como en las trincheras, con gente que ha dado positivo. El presentador apunta, además, que estos sanitarios "no tienen la perspectiva de la vacuna" porque "van aprendiendo" poco a poco, según avanza la pandemia.

El presentador también ha destacado "la necesidad que había de descargar los hospitales" para tratar a los pacientes con síntomas, una situación a la que, según ha sacado a la luz en el programa, se han enfrentado los profesionales en unas condiciones lamentables: "Ha sido tremendo".

"Los hospitales ya estaban saturados antes"

"Los hospitales ya estaban saturados antes, las UCI estaban llenas, no había camas", ha afirmado Wyoming, que ha continuado denunciando: "Esto les ha pillado trabajando en condiciones de estrés y de frustración por no poder ayudar a todos los que podían". Sin embargo, el periodista se muestra un tanto esperanzado y optimista frente a una hipotética mejora de la situación: "No hay que generar falsas expectativas, pero puede ocurrir que, tal como vino el virus, se vaya".

Contra los irresponsables que van sin cautela

Por último, Wyoming también criticó a los irresponsables e insolidarios que se han saltado el confinamiento, el distanciamiento social o el uso de mascarillas, poniendo en peligro a sí mismos y a terceros. Cree que los trabajadores sanitarios y no sanitarios de los centros médicos han vivido esta crisis "como una película de terror", mientras aún hay gente inconsciente que no cumple las normas: "No nos damos cuenta de que a nosotros, aunque a lo mejor parezca que ni nos va ni nos viene, podemos causar mucho daño a terceros".