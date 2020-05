Lydia Lozano acusa a Mila Ximénez ante Jorge Javier de llamarla "resucita niñas" y "puta" Ecoteuve.es 31/05/2020 - 9:46 0 Comentarios

Al enfrentamiento, que comenzó en 'La última cena' y ha seguido en el 'Deluxe', se unió Marta López

El terrible enfrentamiento que vivieron Mila Ximénez y Lydia Lozano a costa del "caldo de calcetín" y el 'caso Ylenia Carrisi' en La última cena ha continuado un día después en el Deluxe, y no parece que quieran solventarlo. Ahora, Lydia Lozano asegura que Mila Ximénez le dijo unos calificativos muy peyorativos.

Y es que Lydia Lozano abandonó el plató de La última cena para irse a su casa tras una fuerte pelea con Mila Ximénez.

Tan solo un día después, Lydia ha analizado lo ocurrido en Sábado Deluxe y se ha mostrado muy resentida con su, como ella ya la denomina ahora, excompañera.

"No se puede ser más puta" y "resucita niñas"

"Me pareció indecente lo que hizo", declaró la periodista canaria. Además, por el momento, se cierra en banda a un perdón y reconciliación: "Ya son muchas las que me ha hecho y que dijera que 'no se puede ser más puta', no se lo consiento, ni que me llamara resucita niñas".

Además, Lydia también se ha mostrado decepcionada al revelar que diez minutos antes de comenzar el programa, Mila le asegurara que iba a escribir un blog sobre ella que la iba a emocionar, de lo bonito que era.

"Estás perdiendo la perspectiva"

Lydia se enfadó aún más si cabe cuando Marta López entró en escena y defendió a Mila, por lo que el presentador del Deluxe tuvo que intervenir para calmar los ánimos y evitar más peleas: "Estás perdiendo la perspectiva. Lydia, siempre se puede ser más puta. No hay que olvidarlo. Te estás cogiendo unos rebotes muy idiotas. Perdóname que te lo diga", dijo Jorge Javier para finiquitar la bronca entre Lydia Lozano y la colaboradora y ex gran hermana Marta López.

A pesar de todo, Jorge Javier Vázquez opinó que terminarán solucionando sus encontronazos.