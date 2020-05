El coronavirus, en Mirador de Montepinar: juntas virtuales, mascarillas y guerra por la cloroquina Ecoteuve.es 30/05/2020 - 12:21 0 Comentarios

Ni los aplausos sanitarios han conseguido unir a estos vecinos

La que se avecina, que estrena los episodios de su última temporada en Amazon Prime antes que en Telecinco, sigue sacando píldoras promocionales. Tras la de Mariscos Recio, plagada de guiños al coronavirus, llega otra, en la misma línea que la anterior, también sobre el confinamiento.

"Bienvenidos a la primera junta virtual de Mirador de Montepinar". Así comienza el nuevo vídeo promocional de la duodécima -y última tal y como la conocemos- temporada de La que se avecina.

La sitcom de Contubernio que se estrena en lugar de en Telecinco, en la plataforma de streming Amazon Prime Vídeo, sigue con sus adelantos promocionales en vídeo y en ellos se palpa la situación actual de crisis sanitaria. Primero fue éste falso spot de la pescadería de Antonio Recio, con pantalla facial incluida.

En la nueva promo de la ficción de los Caballero, Antonio Recio, presidente de la comunidad, ha convocado la primera junta virtual, por videollamada de Zoom.

Junta vecinal por Zoom

El mayorista de pescado reúne así a Amador, Enrique Pastor, Fina, Fermín, Menchu la 'Tanqueta', Nines , Berta, Bruno y el resto de vecinos en una locura virtual repleta de referencias a la pandemia del coronavirus: mascarillas, desinfecciones, la polémica de la cloroquina e hidroxicloroquina, apertura de zonas comunes, pantallas faciales, trajes EPI (y de Blas), etc.

La esencia de lo que ha sido el confinamiento

Los conflictos vecinales, con la cuarentena, están más a flor de piel que nunca y Menchu no duda en criticar el físico de Maite, por ejemplo. La junta se descontrola, sin entenderse ni una palabra, y el pescadero la da por finalizada, para manifestarse, envuelto en una bandera y olla en mano.

Recio: "Bienvenidos a la primera junta virtual de Mirador de Montepinar".

Bruno: "Qué oportuno".

Menchu 'la Tanqueta': "¡Qué bajón ha pegado 'la Cuqui' con esto de la pandemia!"

Fermín: "Tanqueta, que te estamos oyendo".

La 'Cuqui' (a la 'Tanqueta'): "Pues tú te has puesto de buen ver".

Yolanda Morcillo (a Maite): "¡Es la cámara, que deforma!"

Bruno: ¿Alguien me puede decir en qué fase estamos?

Amador: "Oye, no se oye bien, me 'reverbena' (sic) el sonido. Me 'reverbena'".

Fina: "¡Ponte los cascos, cabezón!"

Enrique: "¿Pero por qué no os quitáis las mascarillas en casa? Que no se os entiende".

Lola: "Pescadero, ¿Se puede saber qué quiere?"

Recio: "Nada, veros. ¡Echo de menos mandar!"

Nines: "¿La comunidad nos va a dar la cloroquina?"

Enrique: "¡Que no toméis eso, que es veneno!"

Recio: "¡Si se lo toma Trump, no puede ser malo!"

Fermín: "¿Pero la cloroquina no es lo de enjuagarse las muelas?"

Enrique: "¡Que no"

Fina: "¿Estáis desinfectando el ascensor?"

Raquel: "¿Se va a abrir la piscina?"

Amador: "Yo quiero un traje de EPI".

Coque: "Y yo, uno de Blas".

Hombre cojín: "¡A mí, tosedme en la cara, que quiero morirme!"

Recio: "Se levanta la sesión, que tengo que hacer una cacerolada".

Berta: "Antonio, esta olla, no. Que es para las albóndigas".