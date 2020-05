Un "caldo de calcetín" provoca que Mila llame "niñata" a Lydia Lozano y ésta abandone 'La última cena' Ecoteuve.es 30/05/2020 - 10:25 0 Comentarios

La sombra de el 'caso Ylenia Carrisi' es alargada y llega hasta 'La última cena'

Mila Ximénez, que rompió a llorar la pasada noche por unos riñones fríos, acusó a Lydia Lozano en La última cena de "llorar siempre a las 20:15" y a Lydia le ofendió que diga que sus lágrimas "van por escaleta". Además, Ximénez también sacó de nuevo a airear el 'caso Ylenia', que tanto duele a Lydia Lozano.

La cena de los anfitriones Mila Ximénez y Antonio Montero, con "caldo que parecía de calcetín" incluido, ha estado marcada por una horrible bronca entre la sevillana y su compañera Lydia Lozano, que ha acabado yéndose del plató, superada por los ataques de Ximénez.

La bronca comenzó con la descripción gráfica y casi sinestésica, por eso de evocar los olores desagradables, que Lydia hizo del primer plato de la noche, cuyos cocineros no eran otros que sus compañeros Antonio Montero y Mila Ximénez..

"Caldo de calcetín"

Éste se suponía que debía ser un arroz caldoso, y no un arroz con cosas sumergido en un mar de caldo. Y es que para Lydia, el plato era más bien "caldo de calcetín", porque era, supuestamente, muy líquido.

Mila, lejos de entender el tono jocoso de su compañera canaria, vio una tremenda falta de respeto a la labor de Antonio Montero y ella misma, cargando contra Lozano.

La cosa se complicó aún más si cabía cuando Lydia vio unas imágenes de mientras los anfitriones estaban entre fogones.

Puñales por la espalda a Lozano por el caso Ylenia

Mila comentaba con sus compañeros las lágrimas de Lydia Lozano en los Sálvame más recientes. La colaboradora, desbordada por todo lo que se está hablando -de nuevo y tras tanto tiempo enterrado- del caso de Ylenia Carrisi, ha llorado en varias ocasiones en directo, y Mila cree que siempre lo hace a unas horas concretas, pero que cuando "entra Piqueras, hemos terminado".

Lágrimas de cocodrilo por la audiencia

La periodista Lydia Lozano se sorprendía de las acusaciones de la tertuliana y afirmaba que ésta insinuaba de forma muy explícita y nada velada que sus lágrimas "vienen por escaleta", o lo que es lo mismo: que son de cocodrilo, para captar audiencia.

Tras la trifulca, Lydia Lozano se marchó al baño con María Patiño, y allí les esperaba Nuria Marín.

Mila abandonó la cocina y se dirigió al baño, al ver la conversación del trío en los lavabos, donde irrumpió para pedir explicaciones a Lozano por su versión.

Lydia Lozano, a lágrima viva, recogió, se quitó el micro y se fue del plató de Telecinco-La fábrica de la tele.

"Siempre la víctima y protagonista, niñata"

Ante esto, Mila también hizo un amago de irse, pero al final, se quedó, criticando a Lydia: "Se tiene que hacer la víctima siempre y la protagonista. Como ella está jodida con su tema dice: 'ahora soy la protagonista, me voy y le jodo la cena a ella'. ¿Y yo qué culpa tengo de que haya salido el tema de Ylenia? Me parece feísimo que se vaya". Cuando Jorge Javier la interrogó al respecto, echó más leña al fuego: "Le encanta hacer el numerito. Pero se va a cagar toda la semana. Me parece una falta de respeto la niñata esta".

"Cuando digo que me voy, me voy"

Cuando Lydia se marchó, Kiko Matamoros y compañía fueron a buscarla, para que volviera. Volvió por unos instantes, pero sólo para dar explicaciones. Aclaró que no tenía ninguna intención de hacer las paces con Mila Ximénez y que no iba a volver al programa esa noche: "Sí, me voy a ir. Yo no voy a arreglar nada con una persona que dice que yo he hecho un numerito ahí".

"Yo no hago numeritos" (en referencia a Mila)

Lozano confesó que lleva unas dos semanas pasándolo muy mal por la vuelta a la palestra del tema de la desaparición de la hija de Romina Power y Al Bano, que está "aguantando". A Lydia le ha molestado especialmente que Mila diga que sus llantos son planeados: "Que los lloros están escaletados me parece lo más feo que me han dicho en mi vida". Jorge Javier Vázquez ha intentado mediar, pero sin éxito. Lydia Lozano, así, ha acabado marchándose a casa: "Yo no hago numeritos, por eso ahora me voy a mi casa. Cuando digo que me voy, me voy".

"Lydia, la estrella de Mediaset"

Ante esto, Mila ha vuelto a soltar lo que se guardaba sobre la reciente discusión: "Alguien debería decirle a la estrella de Mediaset, Lydia Lozano, que no se debe abandonar ningún programa. Es una falta de respeto abandonar la cena", ha finalizado la periodista hispalense.