Mila Ximénez, a lágrima viva por servir unos riñones fríos ante los chefs Sergi Arola y Begoña Rodrigo

La televisiva sevillana se quejó de que nada le salía bien: ni los riñones, ni la paleta, ni el postre

El polémico colaborador Antonio Montero y Mila Ximénez han sido los encargados de demostrar sus dotes culinarias en la segunda emisión de La última cena. El programa ha sido un cúmulo de malas circunstancias para Ximénez, que no ha podido más y, además de tener una bronca monumental con Lydia Lozano, se ha roto completamente, llorando casi sin posibilidad de consuelo.

Mila ya no podía más, ante tanta presión en el programa gastronómico. Estaba sirviendo su segundo plato, riñones de cordero, cuando le han soltado que estaban fríos.

La periodista hispalense ha recogido el plato, yéndose a la cocina de plató para recalentarlo, pero esa ha sido la gota que ha colmado el vaso y ha hecho que se derrumbara: "Quería hacerlo bien, pero no hemos podido", ha declarado ante cámara, llorando.

Pulla a los que "no son en directo"

Los chefs Begoña Rodrigo y Sergi Arola han ido a calmarla. Begoña le pidió que cambiara de actitud y continuara, así como Sergi Arola también le ha brindado su apoyo: "La mayoría de programas de televisión donde se cocina no son en directo. Aquí, cocináis en directo. Es muy difícil, porque cuando fallas, también es en directo", le ha dicho en un intento por tranquilizarla para que volviera.

"Nada bien: ni el postre, ni la paleta"

Al final, el discurso de los cocineros ha logrado que Mila siguiera, pero no sin abandonar sus autocríticas por cómo estaba empleándose en los fogones: "Luego me he cargado el postre, me he cargado una paleta No está saliendo nada bien". Y aún le quedaba la trifulca con una Lydia Lozano que acabó abandonando el plató.