Muere a los 8 años la hija de la presentadora Adela González

Conmoción por la muerte de la hija de la presentadora de televisión Adela González. La pequeña Andrea Mas, de ocho años, ha fallecido a causa de un cáncer contra el que luchaba desde hace un tiempo.

La periodista ha sido la encargada de dar la triste noticia en las redes sociales, donde ha escrito un cariñoso mensaje de agradecimiento por las muestras de apoyo que estaba recibiendo.

"Estamos abrumados por tantas muestras de cariño ante la pérdida de nuestra niña, nuestra sirenita. Queremos agradecer a todos los espectadores que me han enviado su cariño porque, después de tanto tiempo, me consideran parte de su familia", ha dicho Adela González, que actualmente trabaja en ETB tras su paso por La Sexta, donde trabajó en Más vale tarde.

"Gracias a todo el equipo de oncología infantil y radioterapia por el cariño inmenso y las atenciones recibidas para Andrea y toda la familia. A todos: médicos y enfermeras, auxiliares, celadores, limpieza", ha añadido la periodista.

Adela González también ha aprovechado para pedir más recursos para la investigación contra el cáncer. "Habrá menos días de dolor cuanta más investigación haya contra el cáncer y eso supone inversión en lo que verdaderamente importa, la vida", ha dicho.

Adela González trabajó durante años en La Sexta, donde presentaba Más vale tarde haciendo las sustituciones de Mamen Mendizábal. En 2016, la periodista dejó el canal de Atresmedia para hacerse cargo de las tardes de ETB, la cadena autonómica vasca.

Algunos compañeros de Adela González en La Sexta, como Iñaki López o Adrea Ropero, han expresado su pésame a través de las redes sociales.

La situación sanitaria me ha impedido subir. Pero hoy más que nunca y más que nada en este mundo me hubiera gustado estar en Bilbao para acompañar y darle un abrazo a una de las personas que más quiero y más me ha enseñado en este mundo.

Te queremos @addelagonzalez