'Sálvame' reabre una guerra de cadenas con Antena 3 y María Teresa Campos Ecoteuve.es 29/05/2020 - 17:21 0 Comentarios

El programa de Mediaset convierte en objeto de debate al canal rival por el caso Lydia Lozano

Sálvame ha reabierto una guerra entre cadenas con viaje en el tiempo incluido. Como hemos explicado estos días, el programa de Telecinco lleva dos semanas hablando de la polémica que Lydia Lozano protagonizó en 2005, cuando dijo en televisión que Ylenia Carrisi, hija de Romina Power y Albano, podría estar viva.

Lo curioso es que este viernes Antena 3 se ha convertido en el objeto de debate de los colaboradores de Sálvame (Telecinco). En concreto, el programa ha analizado la actitud que María Teresa Campos tuvo sobre este tema en aquella época, cuando dirigía las mañanas de Antena 3.

Todo comenzó cuando Miquel Barsa, exrepresentante de Albano, aseguró que, desde Antena 3, María Teresa Campos pedía que se atacase a Lydia Lozano para subir la audiencia de su programa. "Tengo escritos de María Teresa Campos ordenando dar palos a Lydia", dijo. "No sé si se daban órdenes, pero se hablaba lo peor de mí", ha reconocido Lydia Lozano. "Es que lo viví".

Gema López defiende a Antena 3

En Sálvame también se ha hablado de supuestas circulares de la cadena para ordenar ir contra Lydia Lozano, algo que Gema López, por entonces colaboradora en ¿Dónde estás, corazón? ha negado. Es más, ha defendido a Antena 3, "donde siempre he trabajado con libertad".

La periodista, además, se ha atrevido a lanzar un peliagudo argumento. "Como veo que se plantea como una guerra de cadenas, yo igual digo algo que levanta ampollas", ha advertido. "Criticar a Lydia era más sano que el hecho de que gente que, sabiendo que era mentira, siguiera con el tema por tener audiencia", ha espetado Gema López. "Si vamos a ir de guerra de cadenas, vamos a contarlo todo". Hay que recordar que Telecinco estuvo varios meses explotando la polémica de Lydia Lozano en todos sus programas y ahora lo vuelve a hacer para competir con Pasapalabra, que acaba de estrenarse en Antena 3.

Sálvame ha ido un paso más allá y ha invitado a una trabajadora que estuvo con María Teresa Campos en aquella época, en el programa Cada día, para que dé su versión.

En cualquier caso, Lydia Lozano ha dicho que tiene una buena relación con Campos, aunque no son amigas. "A mí me llamó para Día a Día. Siempre estaré agradecida. Nunca me olvido de quien me da trabajo".