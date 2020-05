TVE cesa a José Ramón Patterson, su histórico corresponsal en Bruselas

Continúa el terremoto en Televisión Española. Este viernes, José Ramón Patterson ha anunciado su cese como corresponsal de la cadena pública en Bruselas, donde ha trabajado durante los últimos años informando sobre todo ocurrido en la Unión Europea.

"Toca repliegue. Me comunican que en agosto cesaré como corresponsal de TVE en Bruselas tras 5 años muy gratificantes. Quedan tres meses para hacer la 'desescalada' y alguno más para, como Diocleciano, dedicarme a mis coles", empieza diciendo.

"Tras 42 años de profesión y 36 en RTVE, va siendo hora", ha asegurado el periodista, que en respuesta a un seguidor ha explicado, tal vez en tono de broma, que se "abona a una jubilación anticipada". "De aquí para casa, que ya son muchos años", ha declarado.

Enseguida, Patterson ha recibido el cariño de compañeros de profesión e importantes personalidades políticas, como Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía: "Muchas gracias por tu fantástico trabajo durante estos años. Los corresponsales tenéis un papel muy importante para acercar la labor de las instituciones comunitarias a nuestro país. Todo mi cariño y reconocimiento. Te deseo lo mejor en tu nueva etapa", le ha elogiado.

"Gracias, vicepresidenta. Ya sabes que cuentas con toda mi admiración y respeto", ha respondido el periodista, al que también ha escrito González Pons. "No sé qué decir. Entro en fase de negación. No quiero, maestro", ha declarado el vicepresidente del Grupo Popular Europeo uniéndose a una oleada de mensajes de cariño hacia el corresponsal.

Best wishes & highest appreciation of your work in Brussels. By the way, Diocletian made the right choices: Split is a beauty, and he happened to become the only Roman Emperor to survive his term of office & not to perish in attempting to stay at the cost of his life. Thanx JRP!