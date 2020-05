"¿No le pasó a Pablo Iglesias lo mismo que a Cayetana?": la pregunta que no ha gustado a Irene Montero

Irene Montero ha participado este viernes en Los Desayunos de TVE. La ministra de Igualdad ha respondido a las preguntas de Xabier Fortes que, entre otras cosas, le ha preguntado por la actitud del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en la Comisión de Reconstrucción del Congreso.

"¿Es lo más edificante para la ciudadanía este cruce dialéctico en este contexto de pandemia? ¿No es conveniente, sobre todo desde el Gobierno, evitar más la crispación?", ha planteado el presentador de TVE.

"Lo más edificante es presentar propuestas concretas para salir adelante sin dejar a nadie detrás en la crisis", ha respondido Montero, que ha destacado el "trabajo encomiable" de Pablo iglesias para construir un "escudo social". La ministra, en cualquier caso, ha explicado que "no es incompatible hacer cosas que mejoran la vida de la gente con decir a la derecha cuatro verdades a la cara". Asimismo, ha asegurado que "llevan semanas llamando a la insubordinación del ejército, diciendo que debería actuar y que este Gobierno es ilegítimo".

Fortes, sin embargo, ha insistido y ha establecido un paralelismo entre lo que dijo Pablo Iglesias a Espinosa de los Monteros, cuando acusó a Vox de "querer dar un golpe de Estado", y lo que ocurrió el día anterior en el Congreso, cuando Cayetana Álvarez de Toledo dijo al vicepresidente que era el "hijo de un terrorista".

"Si lo importante es hablar de esas cuestiones -ingreso mínimo vital, política fiscal-, acusaciones como la de que Vox intenta dar un Golpe de Estado, aunque sea en respuesta a acusaciones de que ustedes quieren implantar una dictadura, ¿no le pasa como cuando Cayetana acusa al padre de Pablo Iglesias, que opaca lo mollar de la cuestión? Se habla mucho de esas palabras duras y no del ingreso mínimo vital. ¿No le pasó igual a Pablo Iglesias con ese duro enfrentamiento con Vox, que opacó lo importante?", ha insistido Fortes.

"Comparar a la extrema derecha con un demócrata no es una cosa que parezca muy sensata", ha espetado Irene Montero, que ha criticado a Cayetana por "criminalizar a los que lucharon contra una dictadura muy sangrienta". La ministra de Igualdad ha vuelto a destacar el trabajo de Iglesias y ha evitado cualquier hacer cualquier crítica al comentario que hizo el vicepresidente del Gobierno en la Comisión de Reconstrucción.

