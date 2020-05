Sale a la luz el 'multazo' que deben pagar los concursantes de 'Masterchef' si revelan el nombre del ganador Ecoteuve.es 29/05/2020 - 14:59 0 Comentarios

Uno de los aspirantes revela la cláusula que firman con el talent de TVE

Masterchef continúa emitiendo con éxito su octava edición en TVE. El polémico paso de Saray por el concurso disparó la audiencia del talent culinario de la pública, que el pasado lunes registró su segundo mejor dato con la celebración de una histórica repesca que acabó de forma inesperada.

Los jueces decidieron por primera vez que ninguno de los expulsados merecía regresar a las cocinas del programa y, en su lugar, celebraron una improvisada prueba en la que terminaron rescatando a Carlos, uno de los finalistas del casting que no consiguió un delantal blanco en la gala inicial de la edición. Aun quedan muchas semanas para la gran final, que ha podido grabarse tras el parón de las grabaciones por la crisis del coronavirus.

Lea también: Carlos: así es el nuevo concursante que entró por sorpresa a Masterchef

Por este motivo, y del mismo modo que ha ocurrido en años anteriores, Masterchef ya se ha blindado para evitar que se filtre la identidad de la persona que cogerá el testigo de Aleix como ganador del talent. Tal y como ha desvelado Jose Mari en una entrevista, todos los participantes han firmado un contrato que les impide revelarlo.

"Es muy sencillo, una cláusula de 100.000 euros es el mejor de los motivos. No me la voy a jugar. Es difícil saber quién ha ganado y no poderlo decir. No lo sabe ni mi pareja", asegura a Última Hora. Jose Mari tampoco se atreve a desvelar cómo ha quedado en el concurso, no obstante, se muestra orgulloso de lo lejos que ha llegado. "No voy a negar que estoy muy contento con mi participación en Masterchef, pero no voy a decir cómo he quedado".