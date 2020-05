Jordi González revela el motivo de su 'desaparición' en redes sociales tras quedarse sin programas en Telecinco Ecoteuve.es 29/05/2020 - 12:46 0 Comentarios

El presentador de 'Supervivientes' asegura que las retomará en "septiembre, con la vuelta al trabajo"

Jordi González se ha colocado en el centro de todos los focos en la última semana después de que Mediaset decidiera apartarlo de sus realities. El presentador, que hasta ahora se ha hecho cargo de los debates del domingo de Gran Hermano y Supervivientes, se ha quedado de la noche a la mañana sin programas.

Así han ido desarrollándose las cosas de forma cronólogica. Todo empezó cuando Mediaset anunció que confiará en Sonsoles Ónega la emisión de la gala de los domingos de La casa fuerte, el reality que se ha sacado de la manga para completar el curso tras Supervivientes y así rellenar las semanas que se tenían previstas para la Eurocopa, aplazada a 2021 por el coronavirus.

Después de revelar esta radical apuesta (es la primera vez que Sonsoles pilotará un prime time), Jordi González sorprendió con un extraño mensaje a los espectadores de Supervivientes, en el que se suponía que iba a ser el último debate de la edición. "Si no se expresa, la gratitud no vale nada. Quiero dar las gracias de corazón a Paolo, Manolo, Jaime, Paco, Pedro, Alfredo, Ángelo, Cristina por la confianza que han depositado en mí", aseguró en un claro dardo a sus jefes.

El último movimiento se ha conocido este miércoles. Y es que, tal y como hemos recogido, Telecinco emitirá un debate "especial" Supervivientes este domingo 31 de mayo con Sonsoles Ónega al frente en lugar de Jordi González. En él, aparecerán colaboradores de todos los programas de la casa.

Jordi González explica por qué ha borrado sus redes sociales

A todo esto, se ha unido la extraña desaparición del catalán de las redes sociales: Jordi ha borrado su cuenta personal de Instagram, que mantenía activa desde hace unos años. Aunque no sabemos en qué fecha exacta se ha producido esto, se trata, en todo caso, de una misteriosa desaparición que coincide con la que ha protagonizado en la cadena.

Pues bien, el catalán ha roto su silencio por fin aclarando por qué se ha esfumado. "No ha pasado nada, simplemente he tenido sobredosis de información durante estos más de 100 días de reality y me apetece desconectar", dice en declaraciones a Yotele. "Para ello, necesito desvincularme de las redes de manera temporal durante mis vacaciones, En septiembre, con la vuelta al trabajo, volveré a conectarme".

