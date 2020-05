¿Cuántos kilos ha adelgazado Rocío Flores en 'Supervivientes 2020'?: su impactante cambio físico Ecoteuve.es 29/05/2020 - 12:37 0 Comentarios

La hija de Antonio David y Rocío Carrasco, en shock al verse en el espejo

Supervivientes 2020 tiene los días contados. El reality de Telecinco celebrará el próximo jueves su gran final con los concursantes ya plató después de haber cumplido con los 15 días de cuarentena que se impone a todos aquellos que lleguen a España desde el extranjero.

Mientras tanto, el programa ha decidido tenerlos aislados en un complejo hotelero cercano a Madrid, donde le han realizado las pruebas del coronavirus en las que todos dieron negativo. Además, la organización del reality permitió a los robinsones verse en un espejo por primera vez después de tres meses de aventura en los Cayos Cochinos de Honduras.

Una de las más impactadas con su cambio ha sido Rocío Flores, que ha experimentado en la isla una gran transformación física tras perder nada más, y nada menos, que 15.6 kilos. "Me he quedado sin culo. Quiero llorar. Se me ha afinado muchísimo la cara, estoy albina en las raíces. Me veo más niña y menudita, como decía Jorge. Mi padre me dirá que soy igual que mi abuelo Pedro", aseguró la joven al verse.

"Después de 92 días dejo atrás los miedos, me voy renovada por completo, con aire fresco y muy orgullosa de haber venido", confesaba Rocío, que este jueves se convertía ya en finalista junto a su 'abuelastra' Ana María Aldón. Hugo y Jorge se jugarán el puesto restante en la final tras someterse a la última expulsión de la edición.