Lorenzo Caprile lanza a los políticos la pregunta que nadie se atreve a hacer Ecoteuve.es 29/05/2020 - 10:52 0 Comentarios

"¿En qué fase se puede echar un kiki sin problemas?", dijo en 'El Hormiguero'

Lorenzo Caprile, jurado en Maestros de la costura, conectó por videollamada con El Hormiguero desde el hotel donde vive y sorprendió al equipo y telespectadores por su look, sospechosamente parecido al de Pablo Motos, y por su pregunta picante a los políticos, esa que todo el mundo se hace y nadie se atreve a verbalizar.

"Está entrevistando el Pablo del pasado al Pablo del futuro", comentó entre risas la hormiga Trancas al ver a Caprile. "Las mismas gafas, la misma camisa... es como tú dentro de unos años, es como si estuvieras hablando contigo mismo", añadió el muñeco.

"Hemos visto que eres voluntario en Cruz Roja, ¿Cómo te va?", preguntó Pablo Motos al diseñador. "De eso aquí no voy a hablar. Soy un mindundi recién llegado. Un día de estos, vas con los voluntarios de verdad, y les haces una entrevista. Porque yo no soy un enchufado, soy un electrocutado, gracias a Julia Otero", contestó Caprile en referencia a su reciente voluntariado en la conocida organización.

"Nadie se atreve" a lanzar su pregunta

"Con los políticos, ¿Cómo está la cosa?", siguió preguntando Pablo Motos. Lorenzo Caprile sorprendió con su respuesta: "Les quiero hacer una pregunta que todo el mundo tiene ganas de hacerla, pero nadie se atreve a realizarla".

"Es la típica pregunta incómoda que se pasan de la Comunidad al Ayuntamiento o al Gobierno central. Me he repasado todos los medios, y en ningún sitio dice nada", comentó Caprile, que, a continuación, efectuó su pregunta: "¿En qué fase se puede echar un kiki sin problemas?"

"¿En qué fase se puede echar un kiki?" La pregunta de Lorenzo Caprile a los políticos #AlbaCaprileEH pic.twitter.com/o34IvUyOK0 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 28, 2020

Tras las carcajadas de Pablo Motos y sus colaboradores, continuó diciendo: "¿En la dos? En la uno está claro que no, pero... ¿En la dos? ¿En la tres? ¿En la cuatro? ¿O bajo el estado de alarma está prohibido? Porque como lo van a prolongar in illo tempore".

"¿Cuándo podremos echar un kiki?"

En cuanto a "las precauciones", Caprile declaró que "lo de la mascarilla lo puedo entender; los guantes, también; pero lo de los dos metros de distancia... Yo he visto mucho, pero dos metros...", afirmó el diseñador, divirtiendo al equipo del programa.

"He visto cosas muy insólitas, que tengo 53 años, y muy moviditos, pero dos metros ya me parece muy exagerado", señaló, mientras volvía a dirigirse a los políticos españoles y les repetía la misma pregunta: "¿Entonces cuándo podremos echar un kiki tranquilamente? Porque, en fin, llevamos tres meses que yo, personalmente, me subo por las paredes", finalizó Lorenzo Caprile.