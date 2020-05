Luján Argüelles: "Mediaset no me ofreció presentar 'La isla de las tentaciones', agradezco que la gente pensara en mí" Adrián Ruiz 28/05/2020 - 17:13 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la presentadora, que 'salta' a Amazon con 'Tienes un minuto'

"Ojalá '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' vuelva a tener cabida en la parrilla"

"Yiya es una mujer con mucha energía, me ha encantado verla en 'Supervivientes"

Amazon Prime Video ha decidido enriquecer su catálogo incorporando en su oferta varios programas de entretenimiento que tuvieron cierta repercusión en el pasado. Este jueves, la plataforma de pago ha estrenado Tienes un minuto, dating show de Cuatro que presentó en 2011 Luján Argüelles.

La presentadora se muestra "encantada" con esta maniobra, ya que, como ocurre con las series, esto permite tener una segunda vida a viejos formatos de la televisión que pueden seguir interesando al público. "Me gustaría que también se rescatara otros productos, como ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, Un príncipe para Corina o Password", asegura la asturiana en palabras a ECOTEUVE.ES.

Lea también: El impactante cambio físico de Yiya en Supervivientes 2020: ¿cuántos kilos ha perdido en la isla?

Luján Argüelles, que actualmente conduce La Báscula y colabora en Esta Pasando (formatos de Telemadrid suspendidos por la crisis del coronavirus), se pronuncia sobre los rumores que hace unos meses parecían colocarla como sustituta de Mónica Naranjo al frente de La Isla de las Tentaciones. "Mediaset no me ofreció hacerlo, pero agradezco mucho a la gente que se acordara de mí para acometer un nuevo proyecto", confiesa la periodista.

¿Qué le parece que Tienes un minuto vuelva a la televisión gracias a Amazon?

¡Una noticia estupenda! Encantada de volver a ver un programa así.

¿Pueden los formatos de entretenimiento tener una segunda vida en las plataformas como ocurre con las series?

¡Claro! Mayor oferta para el público y una nueva oportunidad de disfrutar de contenidos que les puedan interesar.

¿Qué otro formato que haya presentado le gustaría recuperar de esta forma?

Me encantaría ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, Un príncipe para Corina o Password.

¿Y alguno del que haya sido fan a lo largo de su vida y le gustaría volver a ver?

Me encantaba el Un, dos tres.

¿Cómo recuerda su etapa en Tienes un minuto? ¿Era el Tinder de la época?

Fue una época muy divertida. Eran chicos muy jóvenes y cargados de energía. Fue una satisfacción trabajar con ellos.

El programa dio a conocer a Gonzalo Montoya, que ha vuelto a participar en otros realities de Mediaset. ¿Usted también le vio con tablas en su primera aparición televisiva?

¡Gonzalo era un volcán! Me hacía mucha gracia y tenía mucho arte. Me alegro de que haya tenido la oportunidad de disfrutar de otros formatos televisivos.

El último trabajo de Gonzalo ha sido en La Isla de las Tentaciones, programa para el que sonó su nombre como presentadora tras la salida de Mónica Naranjo. ¿Se lo llegaron a ofrecer? ¿Le hubiera gustado hacerlo?

Me han preguntado mucho sobre esta cuestión. No, no me ofrecieron hacerlo. Y ya que me preguntas, le agradezco mucho a la gente que se acordara de mí para acometer un nuevo proyecto.

¿Cree que el éxito de La isla de las tentaciones hace más difícil el regreso de los tróspidos de QQCCMH?

No. Son formatos muy distintos. No encuentro muchas similitudes. Ojalá los dos tengan, en algún momento, cabida en las parrillas.

Hace unos años, se dijo que había grabado un piloto para la vuelta de Password en Cuatro. ¿Es cierto? ¿Qué ocurrió?

¡Sí! Grabamos un piloto y se introdujeron cambios para refrescar el formato, pero finalmente Mediaset decidió no producirlo. Una pena. Me encantaría volver a ver Password en la televisión.

¿Cree que el formato puede ser una buena opción para revitalizar las tardes de Cuatro?

El tema de la programación y hacer el puzzle mágico para que las cosas funcionen no está dentro de mis capacidades profesionales. No me siento con conocimientos suficientes para saber si revitalizaría o no una franja tan importante de una cadena. Sabemos que en su momento fue una opción muy bien valorada por el público, de ahí que me gustaría volver a ver ese formato en la televisión.

La hemos visto como comentarista de Supervivientes 2020, donde ha sido gran protagonista una de 'sus princesas': Yiya. ¿La ha reconocido en su papel de 'mala' en el reality?

Yiya es una mujer con mucha energía, una energía desbordante. Me ha encantado volver a verla, porque tiene mucha fuerza. Y porque es un bellezón que te atrapa. Ojalá haya disfrutado mucho con la experiencia.

¿Quién cree que merece ganar la edición de Supervivientes?

¡Uf, qué difícil! ¡No sé! Espero que el público lo tenga más claro que yo (Risas).

Telemadrid paralizó La Báscula y Está Pasando por la crisis del coronavirus. ¿Le han dicho ya cuando volverán estos programas a la parrilla?

Tengo alguna idea, pero no es mi cometido hablar sobre el regreso, la programación o los planes de futuro de las cadenas. Perdóname por ser tan discreta con estas cosas, pero creo que hay que respetar los tiempos y los trabajos de los compañeros de comunicación, que son los que irán dando toda la información al respecto. Por mi parte, sólo decir que son dos programas que me hacen intensamente feliz y que me han regalado dos familias televisivas de primer nivel. El equipo de La Báscula es un regalo y las chicas de Está Pasando, con Ines Ballester a la cabeza, un lujo por el que doy gracias.