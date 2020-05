Miquel Barsa: quién es y qué datos tiene sobre la fuente de Lydia Lozano en el caso Ylenia Carrisi Ecoteuve.es 28/05/2020 - 15:49 0 Comentarios

El exrepresentante de Albano dio algunas pistas sobre la fuente de la colaboradora

Miquel Barsa fue, durante muchos años, el representante de Albano y es el último protagonista que ha dado su versión en Sálvame sobre la polémica que Lydia Lozano protagonizó hace años en torno al caso Ylenia Carrisi, cuando la periodista dijo que la hija de Albano y Romina Power podría seguir viva.

Sálvame lleva días indagando en aquel controvertido asunto y ha querido saber quién fue la fuente de Lydia Lozano. El programa afirmó que era Ricardo Succhi, un italiano que supuestamente habría visto a Ylenia y que así se lo dijo a la colaboradora.

Sálvame mostró una documentación que, en 2005, el programa A tu lado trasladó al fotógrafo Tino Torrubiano para que investigase la información de Lydia. En esos papeles se le proporcionaba lo que la periodista sabía y ahí se hablaba de Ricardo Succhi como la supuesta persona que le había puesto sobre la pista. Sálvame aseguró que él era la fuente pero Lydia Lozano lo negó. "Hablé con mil personas", dijo.

Miquel Barsa: "Ricardo Succhi no es la fuente de Lydia Lozano"

Miquel Barsa participó el miércoles en Sálvame y confirmó el testimonio de Lydia. Según el exrepresentante de Albano, Ricardo Succhi "posiblemente fuera un informador de Lydia pero no es la fuente".

Entonces, ¿quién trasladó a Lydia Lozano esa información que le llevó a asegurar que Ylenia Carrisi estaba viva? Miquel Barsa dijo que él sabía quién era pero se negó a dar el nombre. En cambio, sí dio algunas pistas ante las continuas preguntas que le fueron haciendo los colaboradores del programa.

Algunas de las conclusiones que se extrajeron fueron las siguientes: "Es conocido internacionalmente"; "No es español. Puede ser italiano o suizo"; "Es un hombre"; "No era amigo de Lydia"; "No era de la familia de Romina ni Albano".