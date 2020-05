Begoña Rodrigo responde a sus "queridos haters" por participar en 'La última cena' de Telecinco Ecoteuve.es 28/05/2020 - 13:03 0 Comentarios

La cocinera forma con Sergi Arola el jurado del desternillante espacio culinario de 'Sálvame'

Begoña Rodrigo se ha ganado un aluvión de críticas de sus "haters" en redes sociales por haber aceptado la propuesta de Telecinco con La última cena, el último giro de Mediaset al universo de Sálvame. El programa pone a cocinar a sus colaboradores.

Su fichaje da relumbrón al espacio culinario, puesto que la ganadora de la primera edición de Top Chef es propietaria del restaurante La Salita, que tiene el privilegio de tener una estrella Michelín.

Lea también: Toño Sanchís se ríe de Belén Esteban por su sección de cocina en 'Sálvame': "Baja la audiencia"

"A todos los que me dan lecciones de dignidad por aparecer en Telecinco, me ofrezco a pasarles mis cuentas para que paguen las facturas", responde añadiendo que se lo está pasando "pirata" y que no se avergüenza por formar parte de La última cena.

"Si mañana reabren Interviú y me llaman... no dudéis que hago portada", sentencia la cocinera valenciana a lo que su compañero Arola le ha contestado: "Los haters son la sal de nuestro curro, a mí han llegado a ponerme cachondo".